Детский прикорм: что для него выбрать

Потребности ребенка - это то, на что любая мать реагирует в первую очередь.

И очень важно учитывать, что они постоянно меняются - до какого-то возраста крохе достаточно материнского молока, но постепенно он растет и ему требуется все больше витаминов и минералов, поэтому мама начинает вводить прикорм, приобретенный в магазине Shop Hipp. Здесь есть детские каши с 4 месяцев, которые готовят пищеварительную систему ребенка к постепенному переходу на взрослую еду, в частности, злаки.

Как правило, для первого прикорма следует выбирать продукт, в котором только один вид злаков и нет никаких добавок - это минимизирует риск аллергии, а польза от употребления продукта все равно будет. При этом существует несколько вариантов таких каш.

Безмолочные, как ясно из названия, не содержат лактозу, поэтому многие педиатры именно их считают идеальным вариантом для первого прикорма. А если у ребенка обнаружена непереносимость лактозы, то ему можно давать только такие каши.

Безглютеновые каши очень полезны - они делаются из риса, гречки или кукурузы и не содержат глютен, достаточно тяжелый для детской пищеварительной системы. А вот витаминов и минералов в таких продуктах достаточно. Каши с глютеном готовятся из овса, ячменя и пшеницы, поэтому их рекомендуют вводить в рацион уже после 6 месяцев и давать небольшими порциями, давая желудку малыша возможность привыкнуть.

Но вне зависимости от того, какой был выбран вариант прикорма, мама может рассчитывать на его высокое качество. Сырье, которое для них используется, выращивают в экологически чистых регионах, оно не проходит химическую обработку ни на одной из стадий, так что точно не навредит малышу.

Детские каши всегда органические, но они могут содержать в своем составе пробиотики или не содержать. Вторая разновидность детского питания способствует улучшению пищеварения, укреплению нервной системы. Есть даже специальные каши, которые делают сон более крепким и спокойным.

Кроме традиционных сухих смесей, к которым родители уже привыкли, есть еще более удобный продукт - это готовая молочная каша. С ней не нужно ничего делать - просто открыть крышку и начать кормление. Это очень удобный формат, когда нужно взять еду с собой.

К выбору детского питания следует относиться максимально внимательно, поскольку от его правильности зависит здоровье и нормальное развитие малыша. Предпочтение стоит отдавать известным брендам.