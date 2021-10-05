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Депутати забанили Разумкова

12:04
Разумков - все - фото 1
Разумков - все / koridorOP

У вівторок, 5 жовтня, Верховна Рада перейшла у турборежим, щоб прибрати спікера Разумкова, який не хотів боротись з олігархами.

240 голосами народних депутатів було відсторонено Голову Верховної Ради України Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань.

Фракції голосували так:

  • "Слуга народу" - 200 "за" з 227 присутніх
  • ОПЗЖ - 0 "за"
  • "Європейська солідарність" - 0 "за"
  • "Батьківщина" - 0 "за"
  • "За майбутнє" - 6 "за"
  • "Голос" - 3 "за"
  • "Довіра" - 18 "за"
  • позафракційні - 3 "за"

Заяву щодо відсторонення Разумкова від ведення засідань на два дні подали фракція "Слуга народу", та групи "За майбутнє" і "Довіра".

Наступним кроком буде зняття Разумкова з посади.

Наразі підписи за це вже є - вони були зібрані на дискотеці в Трускавці.

У четвер, 7 жовтня, планується проведення двох позачергових засідань. Одне з них, стосуватиметься відставки Разумкова з посади голови Верховної Ради. За погодженим у Трускавці планом, очолити парламент має Руслан Стефанчук - чинний перший віцеспікер, а його місце займе перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко.

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