Депутати забанили Разумкова

Разумков - все / koridorOP

У вівторок, 5 жовтня, Верховна Рада перейшла у турборежим, щоб прибрати спікера Разумкова, який не хотів боротись з олігархами.

240 голосами народних депутатів було відсторонено Голову Верховної Ради України Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань.

Фракції голосували так:

"Слуга народу" - 200 "за" з 227 присутніх

ОПЗЖ - 0 "за"

"Європейська солідарність" - 0 "за"

"Батьківщина" - 0 "за"

"За майбутнє" - 6 "за"

"Голос" - 3 "за"

"Довіра" - 18 "за"

позафракційні - 3 "за"

Заяву щодо відсторонення Разумкова від ведення засідань на два дні подали фракція "Слуга народу", та групи "За майбутнє" і "Довіра".

Наступним кроком буде зняття Разумкова з посади.

Наразі підписи за це вже є - вони були зібрані на дискотеці в Трускавці.

У четвер, 7 жовтня, планується проведення двох позачергових засідань. Одне з них, стосуватиметься відставки Разумкова з посади голови Верховної Ради. За погодженим у Трускавці планом, очолити парламент має Руслан Стефанчук - чинний перший віцеспікер, а його місце займе перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко.