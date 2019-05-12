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Депутата возмутил запах киевского вокзала

12 мая, 19:00
В темноте вокзал смотрится лучше, но запах никуда не девается - фото 1
В темноте вокзал смотрится лучше, но запах никуда не девается

Народный депутат Борислав Береза озвучил публично то, что знает каждый посетитель столичного ЖД-вокзала, - это место жутко воняет.

Свои впечатления и негодования депутат-урбанист излил на фейсбуке.

"Меня всегда напрягал запах киевского вокзала. Он, мягко говоря, не из приятных. И меня всегда удивляло почему вокзалы Будапешта, Вены, Мадрида, Барселоны, Мюнхена, Страсбурга, Парижа или даже вокзал небольшого Мангейма пахнут иначе. Нет этой вони. Почему они могут обеспечить то, чтоб не воняло, а у нас не могут?", - задается, похоже, риторическим вопросом депутат.

Далее он подводит под эту вонь идеологическую основу, намекая, что это запах "Совка", поскольку аналогичный запах ему встретился на ЖД-вокзале в Москве.

"Вонь на вокзале. Пожалуй это то самое, от чего пора избавиться. Отмыть вокзал дочиста, наладить систему проветривания и кондиционирования, наполнить вокзал ароматами выпечки и кофе, которые свойственны европейским вокзалам. Ведь и ароматы вокзала и функционирование эскалатора на этом самом вокзале, который сейчас не работает, - это все элементы комфорта, которые присущи европейским вокзалам. И пора на деле, а не на исключительно на словах, реализовывать цитату Николая Хвылевого: «Геть от Москвы, даешь Европу», - резюмировал свой пост Береза, тегнув министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Пост Борислава Березы на фейсбуке:

Однако министр, видимо, был занят Гиперлупом, а потому не ответил. А зря, ведь депутат подняд важный вопрос. Киевский ЖД-вокзал, тот самый, который ворота столицы - переживает не самые лучшие времена. После реконструкции времен мэра Омельченко, толком не законченной, он не развивался, а деградировал, став не только источником дурных запахов и антисанитарии, но также рассадником криминала, став темным пятном на репутации Киева и всей Украины.

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