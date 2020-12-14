Депутат от "Слуги Народу" упоролся и отменил COVID-19

Юрий Камельчук / Слуга Народу

Бывший коуч-шарлатан Юрий Камельчук, который случайно стал народным депутатом благодаря популярности Владимира Зеленского, сделал скандальное заявление, ставящее под сомнение его умственные способности.

В эфире ватного телеканала «НАШ» Камельчук (фамилия при рождении - Кривокобылко) начал рассуждать о том, что выводы по вакцине от коронавируса можно делать только со временем.

«Мы сейчас слышим об эффективности вакцин в 70%, в 50%, некоторые считают нормальным 30%. Если у нее такая эффективность, то возникает вопрос, что же она лечит и не вредит ли", - высказался народный избранник.

«Я сейчас абсолютно серьезно заявляю, что не доверяю ни одной вакцине в мире. Особенно от выдуманной болезни COVID-19», - продолжил парламентарий.

Депутат Камельчук несет бред в прямом эфире:

Ранее осенью Камельчук озвучивал в эфире одного из телеканалов конспирологические теории о коронавирусе и тестировании, но тогда они миновали внимание СМИ.

«По данным биотехнологов, как правило, чтобы создать какую-то видимость пандемии, в эти тесты зашиваются реагенты, которые реагируют на те или иные вещества, находящиеся в человеческом организме. И я думаю, что в ближайшее время мы увидим прецеденты очень масштабных судебных исков...», - высказывался он в эфире «Черноморской телерадиокомпании» в сентябре.

По его мнению, коронавирус стал результатом "сговора" с целью проверить, как человечество отреагирует на подобный кризис, а также с целью продажи тестов и вакцины.

Депутат Камельчук хоть и несет бред, но имеет высшее образование, он окончил факультет журналистики Львовского университета имени Ивана Франко. На своем сайте называет себя коучем по развитию и НЛП-практиком. Парламентарий входит Комитет ВР по вопросам энергетики и ЖКХ.