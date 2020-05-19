Владимир Зеленский Карантин в Украине война на Донбассе

Депутат Богуцкая публично нарушила карантин и похвасталась остыванием тела

12:51
Лиза Богуцкая позори свою политсилу - фото 1
Лиза Богуцкая позори свою политсилу / Соцсети

Люди, случайно ставшие народными депутатами, не перестают дискредитировать саму идею парламентаризма в Украине, угрожая при этом как здравому смыслу, так и окружающим.

Во вторник, 19 мая, на работу в парламент вышла народный депутат от партии “Слуга народа” Лиза Богуцкая.

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Сделала политик это весьма эпатажно и максимально тупо.

Она пришла в Раду в связанном крючком из ниток подобие маски, больше похожей на аксессуар для секс-забав.

Защитные маски все обязаны носить в общественных местах во время карантина. Который, напомним, до сих пор действует в Украине.

Депутат Богуцкая публично нарушила карантин и похвасталась остыванием тела - фото 200208

Лиза Богуцкая достигает температурного и морального дна

Этим нардеп Богуцкая не ограничилась. Оказалось, что у нее серьезные медицинские проблемы.

Сегодня утром при входе в Парламент оказалось, что у меня температура едва набирает 34°С. Остываю. Позже поняла, в чем причина. Это вирус умер. Не смог преодолеть барьер моей коронной маски”, - пояснила свое неадекватное поведение политик.

Отметим, что, согласно всем медицинским справочникам, если у человека температура тела ниже 35 градусов - это не повод хвастаться на фейсбуке, а причина для госпитализации или хотя бы обращения к врачам.

Уровень температуры ниже 35 °C указывает на наличие серьёзного заболевания. Жертвы переохлаждения впадают в ступор, если температура их тела снижается до отметки 32,2 °C, большинство теряют сознание при 29,5 °C и погибают при температуре ниже 26,5 °C”, - предупреждает Википедия.

Редакция Без Табу призывает обратить внимание на поступок Богуцкой и оказать ей медицинскую помощь.

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