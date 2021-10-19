Деньги в долг, быстро и без заморочек

В моменты, когда резко понадобились деньги, а свободного остатка нет, на ум приходит мысль о кредите. Но бегать по банкам, собирая документы не такое-то и приятное времяпровождение.

Тут на помощь придут займы через интернет.

Преимущества

Оформление кредита через интернет имеет массу преимуществ, в первую очередь это удобство. Если вам срочно понадобились деньги, и вы совершенолетний человек за пару минут можно оформить кредит онлайн на карту с 18 лет без либо каких заморочек под минимальный процент. Нет необходимости посещать кредитные организации и собирать массу документов. Также к преимуществам можно отнести скорость получения кредита любым удобным способом.

Оформление

Чтоб получить деньги в долг без заморочек, достаточно иметь смартфон. Для этого необходимо перейти на сайт микрофинансовой или кредитной организации. Затем следовать следующим шагам:

Перейти на страницу с кредитным калькулятором, где можно рассчитать примерную сумму переплаты, для этого указывается только срок и желаемая сумма. Если все условия устраивают, то перейти к следующему шагу;



Заполнить заявку на официальном сайте организации. В заявке необходимо указать достоверную информацию о себе. Обязательным является указание места регистрации, паспортных данных, места работы, контактного номера, адрес электронной почты и желаемый способ получения денег;

Необходимо приложить сканы документов.



Отправив заявку на займ, остается только ожидать звонка менеджера для уточнения данных и если при разговоре с клиентом менеджер останется доволен, то кредит будет одобрен в течение нескольких минут. Часто кредитной организацией выполняется онлайн-собеседование с заемщиком. При этом менеджер банка звонит клиенту по видеозвонку и визуально оценивает будущего кредитора.

Получение кредита

Для получения денег имеется множество способов. Самыми популярными считаются получение финансов на банковскую карточку или электронные платежные системы. Вариант с зачислением денег на банковскую карту удобный, в связи с моментальным зачислением. Зачисления на текущие банковские счета могут занимать до трех дней. А вывод на электронные платежные системы, может быть чревато дополнительными тратами за вывод денег из системы. А также при выводе денег на электронные кошельки придется пройти идентификацию личности. Кошелек анонимного пользователя пополняться не будет.



Таким образом, можно сделать вывод, что взять кредит через интернет довольно легко и удобно, воспользоваться данной услугой может любой гражданин Украины.