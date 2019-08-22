День Независимости 2019: программа мероприятий в Киеве

День Независимости 2019 - Украина отмечает 28 день рождения

День Независимости Украины в 2019 году приходится на субботу - 24 августа - как праздничные мероприятия запланированы по случаю 28 годовщины Независимости - читайте на Без Табу.

Главные торжества в длинные выходные (суббота - воксресенье - понедельник) пройдут в центре Киеве, по этой причине в центре столицы будут перекрыты дороги. В праздничные дни в местах празднования будут дежурить правоохранители и медики, городские службы установят дополнительные урны и биотуалеты. Также в Киеве включат праздничную иллюминацию.

Официальная часть

Официальная часть празднования 28-й годовщины Независимости Украины начнется еще в пятницу - 23 августа 2019 - когда будет отмечаться День флага. Торжественные мероприятие пройдут на Софийской площади, где в присутствии президента Зеленского будет поднят Государственный флаг.

В субботу - 24 августа - на Крещатике состоится парад, однако в этом году он будет существенно отличаться. Это будет не военный парад с техникой и прочими атрибутами, а шествие-марш, вернее - даже два.

В 9:30 от Памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни стартует Марш Достоинства, инициатором которого выступил президент Зеленский, а режиссером-постановщиков - Алан Бадоев. В рамках Марша пройдет всеукраинская Минута молчания в память о погибших героях Украины.

Еще один марш - Марш Защитников - организовывают ветеранские организации. Он начнется в парке имени Тараса Шевченко (сбор участников с 8 до 9 утра). Далее участники Марша проследуют к Майдану Незалежності, где должны в районе 10:20 объединиться с участниками Марша Достоинства - и уже вместе проследовать к Михайловскому Золотоверхому собору (Стене Памяти), где состоится общий молебен.

Также мероприятия по случаю Дня Независимости 2019 пройдут во многих городских парках и просто - на улицах и площадях столицы Украины.

День Независимости 2019: Календарь событий

23 августа (День Государственного флага Украины)

9:00 – Церемония торжественного поднятия флага Украины на Софийской площади

10:00 – Торжественное поднятие флага Украины возле здания КГГА и возле районных администраций в городе

10:00 – Праздничный концерт "Цвети, моя Украина!" в парке "Победа"

12:00 – Праздничный концерт "Независимая, вышитая колосьями, Украина цветущая моя!" в парке Шевченко

16:00 – Праздничная программа "Украина, моя Украина! Святейшая ты песня моя!" в Голосеевском парке имени Рыльского

18:00 – Праздничный концерт "Тебе, Независимая Родина!" на Софийской площади

Концертная программа в музее "Киевская крепость"

Праздник на площади возле Оболонской РГА на улице Маршала Тимошенко, 16

Показы фильмов "Сильнее оружия" и "Михаил Грушевский" в кинотеатрах "Старт", "Факел" и "Лира"

Первый день фестиваля "Ты в сердце моем, Украина!" на Певческом поле

Первый день соревнований на ретроавтомобилях для установления рекорда Украины и выставки машин-участниц на аллее Славы – от стелы Победы до Воздухофлотского путепровода

24 августа (День Независимости Украины)

9:30-11:00 – Торжества с участием руководства страны и столицы на майдане Незалежности и на аллее Героев Небесной сотни

9:00-13:00 – "Забег в вышиванках": Русановская набережная – Днепровская набережная до улицы Княжий затон

Старт - 24 августа в 9:00 утра от Русановской набережной. Стоимость регистрации: 150 - 450 грн

10:00-19:00 – Фестиваль "Спорт для всех" возле арки Дружбы народов

11:00-18:00 – Парусная регата "День Независимости", старт – шестой причал Речного вокзала

11:00 – Праздник возле здания КГГА на Крещатике, 36

12:00-18:00 – уличный социальный фестиваль "Карта Мечты – 2019" на Крещатике – от улицы Прорезной до здания Главпочтамта

14:00 – Богатырский турнир "Матч побратимов-2019" на Контрактовой площади

15:00-22:00 Акция "Украина единая" Киевского городского автомотоклуба на Крещатике, от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко

15:00 – Культурный проект "Моя Независимость" на Певческом поле

16:00-19:30 – Фестиваль "Этнический веночек" возле здания КГГА на Крещатике, 36

18:00-21:00 – Модный показ в рамках концепции Ukraine Now на Пешеходном мосту через Днепр

20:00 – Фестиваль "Открытая музыка города" на площадке перед Национальным музеем истории Украины на ул. Владимирской, 2 (Владимирская горка)

В рамках проекта "Открытая музыка города" в Национальном музее истории Украины в 20:00 (улица Владимирская, 2.) состоится праздничный концерт классической музыки - "Классик пикник. Украинская поэма". Прозвучат произведения украинских композиторов в исполнении Национального ансамбля солистов "Киевская камерата" в сопровождении Валерия Матюхина, солистка – заслуженная артистка Украины Богдана Пивненко.

В завершение концерта музыканты исполнят легендарную композицию Игоря Шамо "Як тебе не любити, Києве мій". Вход – бесплатный.

Также в программе мероприятий 24 августа

Первый день чемпионата Украины по стрит-воркауту возле арки Дружбы народов

Пешеходные экскурсии "Владимирский путь Михаила Грушевского" и по правительственному кварталу

Фестиваль на Владимирской улице – от Большой Житомирской до Десятинной

Международный фестиваль искусств "Диалоги культур" на летней эстраде в Центральном парке

Концерт коллективов самодеятельности в парке "Партизанская слава"

Концерт на Контрактовой площади, в сквере возле памятника Сагайдачному

Концерт в парке "Отрадный"

Праздничные концерты в районных учреждениях культуры от местных коллективов самодеятельности

Второй день фестиваля "Ты в сердце моем, Украина!" на Співочому полі

Второй день соревнований на ретроавтомобилях для установления рекорда Украины и выставки машин-участниц на аллее Славы – от стелы Победы до Воздухофлотского путепровода.

25 августа

Концерт муниципальных творческих коллективов на Летней эстраде в Центральном парке

Фестиваль "Кримський Дім об’єднує серця" на Пейзажной аллее и Владимирской горке

В программе выступления известных украинских и крымскотатарских исполнителей: Джамала, Александр Положинский и Бувье,Shatur Gudur, певица Eльвира Сарыхалил, этно-группа Курбасы и многие другие. +мастер-классы по крымскотатарским искусствам и приготовлению кофе и еды.

Второй день чемпионата Украины по стрит-воркауту возле арки Дружбы народов

Третий день соревнований на ретроавтомобилях для установления рекорда Украины и выставки машин-участниц на аллее Славы – от стелы Победы до Воздухофлотского путепровода.

Фестивали

День Независимости на ВДНГ

24 августа, ВДНГ

Концерты: Mad Heads - УкраїнСКА, ZELENO, певица МЯТА, High Up 5

Bouquet Kyiv Stage

24-26 августа, сад Софии Киевской и музей Золотые ворота

11-дневный фестиваль-марафон высокого искусства завершается как раз в рамках празднования Дня Независимости. Последние три дня фестиваля будут насыщенными. В эти дни запланированы такие ивенты: выступление группы ТЕЛЬНЮК: Сестри (24 августа), Ensemble Proton Bern (24 августа), киноклуб от Одесского международного кинофестиваля (24 августа), Airborne Extended (25августа), концерт New Era Orchestra (26 августа).

Hedonism Sunset Live

24 августа, Южный берег Киева (ЮБК)

В праздничный вечер на днепровском пляже выступят три молодых самобытных коллектива, а хедлайнерами станут Курган feat Агрегат и Сonstantine. Если для вас что-то значат эти слова - посетите ЮБК (обязательно).

Brave! Factory

24-25 августа, завод Метрострой - фесталь современной музыки

Участники - Ata Kak (Гана), инди-квартет из Сан-Франциско Deerhoof, украинка Alina Pash, сольный проект создателя Грибов Юрия Бардаша YOURA, а также украинская группа Вагоновожатые и другие.