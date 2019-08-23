Дело судьи Вовка: члены Высшего совета правосудия ездили к Богдану перед решением

Богдан принимал членов ВСП перед отказом в отстранении Павла Вовка

Делающий вид, что не влияет на различные ветки власти в Украине, "смотрящий" от Портнова и компании Андрей Богдан, судя по всему, отдавал указ членам ВСП о том, как поступить с зашкварным экс-главой Окружного админсуда Киева Павлом Вовком.

К такому выводу пришли журналисты проекта "Слідство.Інфо", которые получили ответ на запрос из Высшего совета правосудия.

Согласно документу, накануне рассмотрения ходатайства об отстранении Вовка и судьи ОАСК Игоря Погрибниченко члены Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко и Владимир Говоруха заезжали в Офис президента к Андрею Богдану.

По неофициальной версии, решители судеб служителей Фемиды докладывали Богдану о ходе дела зашкваренных персонажей. А уже через шесть дней после этого, 20 августа, ВСП отказала в отстранении преступников в мантиях.

В совете правосудия же утверждают, что их представители катались к последователю Портнова "для участия в экспертных встречах" по поводу судебно-правовой реформы.

Напомним, 2 августа ГПУ вручила уведомление о подозрении во вмешательстве в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей и других преступлениях главе ОАСК Павлу Вовку.

Вслед за ним топтать зону паровозиком должны были уехать Погрибниченко и многие другие коллеги, но этому произойти не суждено. Более того, шансы на то, что служителей Фемиды в итоге уволят или хотя бы отстранят, судя по всему, нулевые.