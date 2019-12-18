Дело Шеремета: в полиции показали видео, на котором айтишник путает мину с роутером ВИДЕО

В полиции показали новые, ничего не доказывающие "доказательства вины Антоненко"

Вечером в среду, 18 декабря, в нацполиции опубликовали видеозапись, которая, по мнению ментов, должна убедить общество в том, что Андрей Антоненко "виновен в убийстве Шеремета". Только вот получилось это так же топорно, как и все дело против "Риффмастера".

Как утверждают копы, когда Андрей Антоненко узнал о том, что у него будут проводить обыск, он написал СМС брату своей жены с просьбой "вынести из квартиры мину".

Правда, сам Арсен Аваков говорил, что в доме сержанта Сил специального назначения нашли "половину противопехотной мины направленного поражения" МОН-50, из которой "вытащили тротил", то есть - макет. Как охолощенная мина превратилась у копов в боевую, стоит лишь догадываться, но суть видеозаписи, поданной ментами в качестве доказательств, весьма эпична.

Как утверждают в полиции, в 15:14 в день обыска Антоненко позвонил своему родственнику и убедился, что "зеленую фигню" из его шкафа нашли и унесли. А вот спрятал от копов макет МОНки по просьбе подозреваемого некий Руслан в купюроприемнике терминала в IT-компании, офис которой находится на первом этаже дома "Риффмастера".

Судя по видео, на котором следакам рассказывает сам сотрудник фирмы, родственник Антоненко попросил оставить у них на хранение роутер. При этом айтишники отличить гаджет от мины не смогли, вопросов лишних не задавали, а вместо этого услужливо предоставили банковский терминал для хранения "секрета".

Как у бойца ССО оказался макет мины, догадаться совсем не трудно. Сам сержант демонстрировал его еще во время флешмоба и публикации фото своего снаряжения. Кроме того, в том числе и на макетах МОН, хранение которых вообще не запрещено законом, проходят обучение наши спецназовцы.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.