Действовал ради обогащения: одиозного слугу народа уличили в коррупции

Холодову грозит штраф

Члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции составили административный протокол против теневого короля продажи сигарет Андрея Холодова.

Как выяснили работники НАПК, Холодову "не жал" конфликт интересов, когда он с помощью депутатских запросов пытался выяснить, является ли фигурантом уголовного дела НАБУ.

"За нарушение 28-й статьи закона о "О предотвращении коррупции" предусмотрена административная ответственность, - отметили в НАПК. - Протокол уже передан в суд, который и примет решение о дальнейших действиях.

Интересовался же Холодов так называемой "табачной правкой", которая увеличивает заработки его же киосков, торгующих сигаретами в розницу.

Именно под Холодова "слуги народа" приняли закон, чем увеличили убытки табачных компаний и дали возможность деньгам оседать в карманах нардепа.

Понимая, что после голосования против него могут открыть уголовное дело, Холодов требовал от Сытника отчитаться о результатах расследования.

За совершенное им преступление грозит штраф в размере от 3400 до 6800 гривен. А вот за махинацию с законами нардепа могли бы и посадить. Но этого при действующей власти никогда не случится.

Сам же парламентарий поясняет написания запросов "выполнением обязанностей народного депутата Украины":

- Моя заинтересованность заключалась лишь в том, чтобы НАБУ должным образом выполняло свои обязательства перед народом Украины. Итак, обвинение меня в конфликте интересов являются надуманными и необоснованными.