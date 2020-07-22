Действовал ради обогащения: одиозного слугу народа уличили в коррупции
Члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции составили административный протокол против теневого короля продажи сигарет Андрея Холодова.
Как выяснили работники НАПК, Холодову "не жал" конфликт интересов, когда он с помощью депутатских запросов пытался выяснить, является ли фигурантом уголовного дела НАБУ.
"За нарушение 28-й статьи закона о "О предотвращении коррупции" предусмотрена административная ответственность, - отметили в НАПК. - Протокол уже передан в суд, который и примет решение о дальнейших действиях.
Интересовался же Холодов так называемой "табачной правкой", которая увеличивает заработки его же киосков, торгующих сигаретами в розницу.
Именно под Холодова "слуги народа" приняли закон, чем увеличили убытки табачных компаний и дали возможность деньгам оседать в карманах нардепа.
Понимая, что после голосования против него могут открыть уголовное дело, Холодов требовал от Сытника отчитаться о результатах расследования.
За совершенное им преступление грозит штраф в размере от 3400 до 6800 гривен. А вот за махинацию с законами нардепа могли бы и посадить. Но этого при действующей власти никогда не случится.
Сам же парламентарий поясняет написания запросов "выполнением обязанностей народного депутата Украины":
- Моя заинтересованность заключалась лишь в том, чтобы НАБУ должным образом выполняло свои обязательства перед народом Украины. Итак, обвинение меня в конфликте интересов являются надуманными и необоснованными.