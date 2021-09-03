Дебют українсько-американської ракети тривав 2 хвилини

Початок є! / Em Órbita

Україно-американська приватна компанія Firefly Aerospace запустила космічну ракету Alpha. Старт був успішним, але потім щось пішло не так.

Запуск відбувся в 4:59 за київським часом з бази Ванденберг Космічних сил США в Каліфорнії. Перша місія називається DREAM або FLTA001.

Через кілька хвилин після старту місію перервали через поки не встановленої аномалії. Ракета вибухнула й на тому дебют закінчився.

Гливкий млинець FLTA001:

У Firefly уточнюють причину втрати ракети і проводять аналіз даних. Невдалий запуск обійшовся у приблизно $15 млн.

Additional shots of the Firefly Alpha anomaly. @NASASpaceflight pic.twitter.com/BSoHgebrMV — Michael Baylor (@nextspaceflight) September 3, 2021

В ході першого випробувального польоту Alpha повинна була доставити вантаж вагою близько 93 кілограм на низьку навколоземну орбіту на висоту 300 кілометрів.

Ракета несла колекцію пам'ятних речей, надісланих школами та іншими освітніми установами, а також кілька малих супутників. Мета місії - «відобразити мрії людства про майбутнє космосу і надихнути людей по всьому світу на великі мрії і прагнення до зірок».

Firefly Aerospace (раніше - Firefly Space Systems) - приватна аерокосмічна компанія зі штаб-квартирою в Остіні (Техас, США), що розробляє легкі ракети-носії для запуску малих супутників і кубсатов в космос.

Компанія є прихильником ідеї «Нового космосу» - руху в аерокосмічній галузі, який прагне розширити доступ до космосу за рахунок використання технічних інновацій, а також шляхом подолання адміністративних і логістичних обмежень, пов'язаних із залежністю від національних космічних інститутів.

У квітні 2017 компанія заявила про банкрутство і була викуплена українським підприємцем Максимом Поляковим.

Украінець Поляков провів перезапуск компанії під новою назвою Firefly Aerospace, а також найняв більшу частину співробітників генерального директора Тома Маркусика і продовжив роботу компанії в Сідар-Парк.