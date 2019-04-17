Дебаты 19 апреля: у Порошенко поставили новое условие

17:30 17 апреля,

Дебаты 19 апреля: Порошенко поставил новое условие

Штаб Петра Порошенко поставил очередное условие команде Зе относительно дебатов. Оказывается, президента не устраивает сцена.

"По нашему убеждению, сцены вообще не должно быть. Сцена – это позиция нашего оппонента. С чем ассоциируется сцена? С концертом. Поэтому с нашей точки зрения, дебаты – это не концерт, не шоу-бизнес, речь идет о серьезных вещах. Сцены лишние, но мы здесь не можем единолично принимать решения. Если одна сцена, то может быть и вторая сцена. Но будет лучше, если мы договоримся о том, что сцен на стадионе не будет. Для того, чтобы проводить дебаты, кандидатам не обязательно залезать на сцену", - заявил председатель штаба гаранта Олег Медведев.

Поэтому, полагает спикер, сторонников кандидатов стоит разделить по секторам. Прямо как футбольных фанатов, ей Богу! Ну а что? Стадион же!

"Мы надеемся, что наш оппонент сможет выдержать такой интеллектуальный марафон и держать удар в течение 90 минут, потому что времени подготовиться к дебатам было более чем достаточно", - сказал Медведев.

Напомним, дебаты между кандидатами еще не состоялись, а миллионы украинцев уже в предвкушении. Не в силах сдержать эмоции, люди склепали эпический трейлер.

Пафосная музыка, решительные кандидаты, еле освещенный НСК…Видео завораживает зрителя уже с первых секунд.

"Титаны наконец-то столкнутся! Они из разных миров, но имеют одну цель – президентство. Битва, которая войдет в историю. НСК Олимпийский, 19 апреля", - пафосно говорится в трейлере.

В общем, смотрите сами.