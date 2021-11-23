Де замовити суші сет у Вінниці з безкоштовною доставкою – огляд закладів

16:22 23 ноября,

У місті Вінниця працює велика кількість закладів, в яких можна спробувати смачні суші та роли. Деякі з них також дають можливість скористатись безкоштовною доставкою.

Але потрібно ознайомитись з перевіреними закладами, в яких гарантовано можна отримати смачну їжу та якісне обслуговування. Наприклад, на сайті https://vinnitsya.sushi-master.ua/ua/menu/nabory можна обрати сети та не сплачувати послуги кур’єра. Завдяки цьому ви економите не лише кошти, а й власний час.

Суші Мастер

Мережа Суші Мастер зараз є одним з найвигідніших варіантів. Тут завжди можна зробити замовлення за доступною ціною та отримати якісне обслуговування й смачну їжу. Але потрібно зазначити, що це онлайн-ресторан, тобто поїсти в залі неможливо, але клієнти можуть скористатись послугами кур’єра або забрати замовлення самостійно. Щоб доставка була безкоштовною, потрібно зробити замовлення на суму від 200 грн.

До головних переваг цього ресторану потрібно віднести:

· наявність оригінального меню, яке періодично оновлюється;

· використання свіжих та якісних інгредієнтів для приготування страв;

· великий вибір;

· доступні ціни та наявність акційних пропозицій.

Тут доступний великий вибір суші, ролів, різноманітні сети, також є перші страви, десерти та напої. Щоб зробити своє замовлення більш різноманітним, можна додати в нього соуси. Завдяки цьому кожен може зробити замовлення на свій смак, втамувати голод й насолодитись справжньою японською кухнею.

Найшвидше зробити замовлення через сайт, але можна звернутись на номером телефону та отримати допомогу консультанта, якщо це потрібно. На підготовку та доставку зазвичай потрібно близько 1-1,5 години. Кур’єри користуються спеціальними термосумками, завдяки яким їжа зберігає правильну температуру та чудові смакові якості.

Асахі

Ресторан Асахі дає можливість ознайомитись не лише з японською, а й з китайською кухнею. Працівники кухні розробили власну лінійку соусів, які роблять смак страв більш насиченим та цікавим.

Хоча ціни в цьому закладі не можна вважати досить низькими, періодично можна скористатись акціями та непогано заощадити. До того ж, тут також діє безкоштовна доставка. Якщо потрібно, консультант ресторану допоможе обрати страви та оформити замовлення.

Яма

Цей заклад досить відомий у Вінниці, хоча він і є досить дорогим. Але не дивлячись на високі ціни, сплачувати послуги кур’єра тут не потрібно. До того ж, можлива доставку в будь-яку точку міста. При цьому працівник закладу завжди доставляє замовлення вчасно, тому клієнту не доводиться хвилюватись.

Окрім традиційної японської кухні, тут також можна спробувати американську та французьку. Завдяки такому різноманіттю кожен гість зможе обрати страви на свій смак та залишитись задоволеним. Періодично цей заклад влаштовує акції, які дають можливість заощадити.