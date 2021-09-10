Данія скасувала геть всі карантинні обмеження
Данія першою серед країни Євросоюз у п’ятницю скасовує всі карантинні обмеження, викликані пандемією коронавірусу.
Данська влада й медичне відомство схвалили цей крок наприкінці серпня, заявивши, що коронавірус «більше не є критичною загрозою для суспільства» через високий рівень вакцинації та низьку захворюваність і смертність.
«Вакцини та великі зусилля всіх громадян Данії за такий тривалий період є основою того, чому ми сильні», - заявив міністр охорони здоров'я Данії Магнус Хеніке раніше цього тижня.
Так, відтепер «ковідний пропуск» у Данії більше не буде потрібний, аби зайти до ресторанів, спортивних центрів чи нічних клубів, а дітей більше не будуть відправляти додому зі шкіл, якщо вони тісно контактували з носієм підтвердженого випадку COVID-19.
У карантин відправлятимуть виключно хворих людей.
Працівники повертаються в офіси, а школи - до традиційної форми навчання.
Цей крок є останнім у рішенні країни щодо пом'якшення пандемічних заходів, включаючи скасування вимоги носити маски в громадському транспорті.
Фактично йдеться про повернення жителів Данії до нормальних допандемічних часів.
Загалом від початку пандемії в цій скандинавській країні підтверджено було 350,9 тисячі випадків коронавірусу, зокрема 2,6 тисячі летальних. Повністю вакциновано в Данії наразі три чверті дорослого населення.