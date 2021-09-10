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Данія скасувала геть всі карантинні обмеження

09:33
Данія - відкрита для світу - фото 1
Данія - відкрита для світу / Піксабей

Данія першою серед країни Євросоюз у п’ятницю скасовує всі карантинні обмеження, викликані пандемією коронавірусу.

Данська влада й медичне відомство схвалили цей крок наприкінці серпня, заявивши, що коронавірус «більше не є критичною загрозою для суспільства» через високий рівень вакцинації та низьку захворюваність і смертність.

«Вакцини та великі зусилля всіх громадян Данії за такий тривалий період є основою того, чому ми сильні», - заявив міністр охорони здоров'я Данії Магнус Хеніке раніше цього тижня.

Так, відтепер «ковідний пропуск» у Данії більше не буде потрібний, аби зайти до ресторанів, спортивних центрів чи нічних клубів, а дітей більше не будуть відправляти додому зі шкіл, якщо вони тісно контактували з носієм підтвердженого випадку COVID-19.

У карантин відправлятимуть виключно хворих людей.

Працівники повертаються в офіси, а школи - до традиційної форми навчання.

Цей крок є останнім у рішенні країни щодо пом'якшення пандемічних заходів, включаючи скасування вимоги носити маски в громадському транспорті.

Фактично йдеться про повернення жителів Данії до нормальних допандемічних часів.

Загалом від початку пандемії в цій скандинавській країні підтверджено було 350,9 тисячі випадків коронавірусу, зокрема 2,6 тисячі летальних. Повністю вакциновано в Данії наразі три чверті дорослого населення.

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Укрінформ
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