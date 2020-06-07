"Дай хлеб, чё тебе, жалко": Аваков показал, как кормит бизона (ВИДЕО)

Аваков развлекается

Пока одни мусора пытают людей, выбивая из них признательные показания, шьют липовые уголовные дела на невиновных, спьяну стреляют из огнестрельного оружия и занимаются прочими бесчинствами, "вечный" министр развлекается и постит видосики в соцсетях.

Как написал зашкваренный глава МВД на своей странице в Facebook, вчера утром он потусил на Павлоградском химзаводе, где проинспектировал ход выполнения правительственной программы по ракетному топливу.

В Павлоград Аваков примчался для того, чтобы объявить о показательной каре для городского отдела, где мусора обустроили настоящую бандитскую группировку. И хотя вчера вечером министр рапортовал о "тотальных зачистках", лепил басни о "проведении эффективной переаттестации", и обязательном прохождении полиграфов для претендующих на руководящие должности.

Впрочем, за все шесть лет управления несменяемого министра практически не было случаев реальных увольнений мусоров - 99% изгнанных из системы восстанавливались через суды и продолжали свою бандитскую деятельность.

Но, как выяснилось, из-за начисто разрушающейся системы Аваков особенно не переживает. Вместо того, чтобы посвящать все свое время попыткам хоть как-то спасти ситуацию, сам министр, глава нацполиции Игорь Клименко и его зам Вадим Троян потусили в лесопарке химзавода. Там глава МВД с радостью тусанул с бизонами и записал видосик, который решил показать общественности.

- Та дай мне хлеб, что тебе, жалко что ли? - быканул Аваков на неизвестного мужчину на видео, желая покормить животное, и тут же обратился к бизону. - Молодец, молодец, мы тебя в нацгвардию возьмем. Будешь охранять нас.

В подписи к видео министр пояснил, что бизоны "сами к нему пришли":

"Контур территории охраняется Нацгвардией. Внутри контура, меж обьектами - в лесопарке живут олени и.. бизоны! И вот бизон с бизонихой и бизнятами, увидев какой-то нестандартный беспорядок - притопали разбираться к шумящей столичной делегации! Откупились от неприятностей хлебушком, добрым словом и обещанием зачислить на довольствие в Нацгвардию!".