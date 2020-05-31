Crew Dragon Илона Маска успешно состыковался с МКС

Космос онлайн

Мечты о космосе становятся реальностью. Более того, происходит все это в режиме онлайн. В воскресенье, 31 мая, в 17:18 по Киеву произойдет стыковка комического корабля Илона Маска с МКС в космосе.

За историческим событием в режиме онлайн на YouTube наблюдали более 1 200 000 человек.

В 17:18 стыковка с Международной космической станцией (МКС) успешно была осуществлена в автоматическом режиме.

Теперь астронавтам осталось перейти на борт МКС. Открытие люков предварительно произойдет в 19:45.

30 мая в 22:22 впервые в околоземное пространство люди отправились на частном космическом корабле компании SpaceX бизнесмена Илона Маска, который был создан в в кооперации с NASA. С космодрома запустили на орбиту ракету Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon.

На борту два астронавты Аэрокосмического управления США 49-летний пилот Роберт "Боб" Льюис Бенкен и 53-летний командир Даглас "Даг" Джеральд Хёрли.

Стыковка корабля Crew Dragon с Международной космической станцией - 31.05.2020: