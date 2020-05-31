SpaceX Карантин в Украине Изнасилование в Кагарлыке Перестрелка в Броварах Бойня под Житомиром война на Донбассе Досье

Crew Dragon Илона Маска успешно состыковался с МКС

17:20
Космос онлайн - фото 1
Космос онлайн

Мечты о космосе становятся реальностью. Более того, происходит все это в режиме онлайн. В воскресенье, 31 мая, в 17:18 по Киеву произойдет стыковка комического корабля Илона Маска с МКС в космосе.

За историческим событием в режиме онлайн на YouTube наблюдали более 1 200 000 человек.

SpaceX запустила Crew Dragon и уничтожила российскую космонавтику

В 17:18 стыковка с Международной космической станцией (МКС) успешно была осуществлена в автоматическом режиме.

Теперь астронавтам осталось перейти на борт МКС. Открытие люков предварительно произойдет в 19:45.

30 мая в 22:22 впервые в околоземное пространство люди отправились на частном космическом корабле компании SpaceX бизнесмена Илона Маска, который был создан в в кооперации с NASA. С космодрома запустили на орбиту ракету Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon.

На борту два астронавты Аэрокосмического управления США 49-летний пилот Роберт "Боб" Льюис Бенкен и 53-летний командир Даглас "Даг" Джеральд Хёрли.

Стыковка корабля Crew Dragon с Международной космической станцией - 31.05.2020:

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
космос Илон Маск SpaceX Технологии Новости Мир
БЕЗ ТАБУ
powered by lun.ua
Другое на тему
На границе с Венгрией возникли протесты - фото 1
Из-за проверки посылок перевозчики заблокировали движение на границе с Венгрией (ВИДЕО)
15:00
Террористы выкрали безоружного украинского военного прямо во время караула - фото 1
Русские похитили украинского военного на админгранице с Крымом
12:00
Момент, который вошел в историю - фото 1
Поехали: SpaceX запустила Crew Dragon и уничтожила российскую космонавтику (ВИДЕО)
10:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню. Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
26 мая, 14:42
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
24 мая, 18:00
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29