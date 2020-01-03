Cовременные методы лечения опорно-двигательного аппарата в клинике "Добробут"

На базе клиники "Добробут" существует центр клинической вертебрологии

На базе клиники "Добробут" существует центр клинической вертебрологии. Пациенты могут получить круглосуточную высококвалифицированную помощь при невралгии тройничного нерва, радикулите или протрузии. Какие методы лечения практикуют в клинике, читайте в нашем материале.

Когда следует обратиться к врачу

Если чувствуете такие симптомы, вам нужен вертебролог Киев из клиники "Добробут":

Локальная боль в спине или по всему телу.

Дискомфорт в шее.

Нарушение движений рук или ног.

Онемение.

Ограничение подвижности суставов.

Сильные головные боли.

Головокружение или потеря сознания.

Бессонница.

Нарушение памяти.

Согласно классификации, болезни опорно-двигательного аппарата разделяют на несколько видов:

Приобретенные ортопедические.

Вызванные травмой.

Патологии.

Для минимизации негативных последствий, а также улучшения самочувствия, применяется комплексная индивидуальная терапия.

Какие методы диагностики применяются

Для подтверждения диагноза, в клинике "Добробут" клиентам доступны такие виды высококачественной диагностики:

Магнитно-резонансная терапия (МРТ).

Компьютерная томография (КТ).

Ультразвуковая диагностика.

Доплерография.

Рентгенография.

Какие методы лечения в клинике "Добробут"

Согласно статистике, нарушениями опорно-двигательного аппарата и различными сопутствующими патологиями страдает около 80% населения страны. Своевременное обращение к врачу и выявление проблемы позволяют наладить работу организма, а также улучшить физическое состояние. В клинике "Добробут" применяются такие методы лечения:

Лечебный массаж.

Физиотерапия.

Мультиинъекции.

Блокады.

Плазмолифтинг.

Ортокин-терапия.

Физическая реабилитация.

Остеопатия.

Висцеральная терапия.

Помимо перечисленных манипуляций, применяется ортопедическая коррекция с применением метода "Короткого рычага»", а также кранио-сакральная терапия. При необходимости пациенту выписывают специальный курс инъекций внутривенно или внутримышечно.

Также доступна услуга медицинского сопровождения — приезжает врач или медсестра на дом для проведения осмотра, манипуляций с доступом к лабораторной и инструментальной диагностике. Медицинская сестра может оказать такой спектр услуг: