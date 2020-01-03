Cовременные методы лечения опорно-двигательного аппарата в клинике "Добробут"
На базе клиники "Добробут" существует центр клинической вертебрологии. Пациенты могут получить круглосуточную высококвалифицированную помощь при невралгии тройничного нерва, радикулите или протрузии. Какие методы лечения практикуют в клинике, читайте в нашем материале.
Когда следует обратиться к врачу
Если чувствуете такие симптомы, вам нужен вертебролог Киев из клиники "Добробут":
- Локальная боль в спине или по всему телу.
- Дискомфорт в шее.
- Нарушение движений рук или ног.
- Онемение.
- Ограничение подвижности суставов.
- Сильные головные боли.
- Головокружение или потеря сознания.
- Бессонница.
- Нарушение памяти.
Согласно классификации, болезни опорно-двигательного аппарата разделяют на несколько видов:
- Приобретенные ортопедические.
- Вызванные травмой.
- Патологии.
Для минимизации негативных последствий, а также улучшения самочувствия, применяется комплексная индивидуальная терапия.
Какие методы диагностики применяются
Для подтверждения диагноза, в клинике "Добробут" клиентам доступны такие виды высококачественной диагностики:
- Магнитно-резонансная терапия (МРТ).
- Компьютерная томография (КТ).
- Ультразвуковая диагностика.
- Доплерография.
- Рентгенография.
Какие методы лечения в клинике "Добробут"
Согласно статистике, нарушениями опорно-двигательного аппарата и различными сопутствующими патологиями страдает около 80% населения страны. Своевременное обращение к врачу и выявление проблемы позволяют наладить работу организма, а также улучшить физическое состояние. В клинике "Добробут" применяются такие методы лечения:
- Лечебный массаж.
- Физиотерапия.
- Мультиинъекции.
- Блокады.
- Плазмолифтинг.
- Ортокин-терапия.
- Физическая реабилитация.
- Остеопатия.
- Висцеральная терапия.
Помимо перечисленных манипуляций, применяется ортопедическая коррекция с применением метода "Короткого рычага»", а также кранио-сакральная терапия. При необходимости пациенту выписывают специальный курс инъекций внутривенно или внутримышечно.
Также доступна услуга медицинского сопровождения — приезжает врач или медсестра на дом для проведения осмотра, манипуляций с доступом к лабораторной и инструментальной диагностике. Медицинская сестра может оказать такой спектр услуг:
- Ежедневный мониторинг онлайн состояния пациента.
- Помощь в приеме лекарственных препаратов.
- Установка венозного катетера, внутримышечные и внутривенные инъекции, включая постановку капельниц и прочее.
- Для записи к специалисту на консультацию, оставьте заявку на сайте dobrobut.com или позвонив по номерам 097 495 2 888 и 044 495 2 888.