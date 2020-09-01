COVID-19 за сутки унес жизни 48 украинцев

Коронавирус косит все большее количество людей

Каждый день в течение весьма длительного периода времени в лабораториях ЦОЗ обнаруживают больше двух тысяч новых случаев заражения коронавирусом. При этом цифры официальной статистики никак не выбиваются из общих "норм" и четко коррелируют с количеством проводимых тестов.

Несмотря на фактическое отсутствие карантина, в официальных данных почему-то практически никогда не было стремительно растущих цифр заражений.

Вместо экспоненты в Украине каждый день фиксировали примерно такое же количество новых диагнозов, как и в предыдущие сутки, только с незначительным плюсом. С увеличением же количества ежесуточно проводимых анализов в МОЗ, статистика начала показывать различные результаты: проведут шесть тысяч тестов на всю страну - выявленных случаев заражения будет меньше. Проведут 20 тысяч - больше.

В понедельник, 31 августа, в лабораториях проанализировали стандартное для августа количество собранных биоматериалов. Поэтому и заявили о 2088 инфицированных за сутки.

Всего же с момента начала пандемии в стране коронавирусом заразились 123303 человека. 2605 умерли, а 57802 выздоровели.

- За прошлые сутки в больницах скончались 48 пациентов. 688 выздоровели, - отметили в Центре общественного здоровья.

Коронавирус в Украине - последние данные - 1 сентября 2020

Как и за прошлые недели, соотношение выздоровевших и заболевших в Украине просто ужасно. Если каждому четвертому придется лечь в больниенцу, с стакой тенденцией уже в ближайшее время медики попросту не смогут оказывать людям квалифицированную помощь.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.