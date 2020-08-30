Арахамия по-дебильному пояснил, почему антикоронавирусный фонд потратили не на медицину

Арахамия считает, что антикоронавирусный фонд нужно было пустить на дороги

Руководитель фракции "Слуга народа", судя по всему, считает всех украинцев кончеными идиотами. По крайней мере, объяснение невероятных растрат денег, выделенных для борьбы с коронавирусом, он подобрал именно рассчитанное на совсем отсталых людей.

В эфире телеканала "Украина 24" Давиду Арахамии предложили ответить на вопрос, какого большая часть из 68 миллиардов гривен, которые власти наскребли из пустующего бюджета для предотвращения трагических последствий коронавируса, были пущены на строительство дорог.

В итоге "слуге народа" пришлось извиваться и выкручиваться, поскольку именно из-за вконец непрофессиональных действий властей украинцы рискуют получить серьезнейшую проблему с распространением COVID-19 и полной неготовностью больниц к нашествию больных.

По словам Арахамии, если бы деньги были потрачены на покупки аппаратов искусственной вентиляции легких, увеличение койкомест в медицинских учреждениях, а также защитные костюмы для медиков, пришлось бы занимать средства для строительства дорог. А так-то власти просто забили на риск для жизни едва ли не большей части населения, зато повысили свой рейтинг за счет улучшения качества дорог.

- Если бы мы их не потратили, то тогда бы не делали дороги и потом занимали на дороги. То есть эти деньги мы бы все равно занимали, только пустили бы не на коронавирус, а на дороги, - заявил Арахамия. - Деньги должны работать. Каждая гривна, вложенная в дороги, шесть гривен приносит в течение четырех лет в бюджет. Это инвестиция в самих себя. Мы приближаемся к тому, чтобы в этом году сделать 4200 километров, это исторический рекорд, а программа - по пять лет сделать 20 тысяч км.

Каким образом дороги приносят государству деньги, неизвестно. С учетом того, что платных трасс в Украине не существует. В общем, де-факто, "Слуги народа" и другие представители Зе команды просто совершили серьезнейшую ошибку в период пандемии коронавируса.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.