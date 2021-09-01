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Цивільна дружина прихвостня Медведчука повністю змінила ім'я

12:28
Пані Жучкова - фото 1
Пані Жучкова

Цивільній дружині Тараса Козака, який потрапив під українські санкції, російська податкова повністю змінила прізвище, ім'я та по батькові.

Тепер Лавренюк Наталія Миколаївна стала Жучковою Світланою Петрівною. Про це інформує журналіст проекту "Схеми" Максим Савчук.

"Дата і місце народження - ті ж. Серія і номер паспорта - ті ж. Дата отримання паспорта - та ж. ІПН - той же. Нерухомість у власності - та ж. Але тепер - Світлана Петрівна", - наголошується в дописі.

Можливо, це зроблено, щоб приховати злочинні оборудки з фінансування антиукраїнської діяльності та тероризму. На Лавренюк-Жучкову оформлена велика кількість нерухомості та бізнесу, зокрема квартира у Москві вартістю 13 мільйонів доларів, та частка у нафтовому бізнесі в РФ, діяльність якого лягла в основу санкцій України.

 

У липні 2021 року суд заарештував майно Тараса Козака. Поплічника Медведчука та його номінала підозрюють в державній зраді і розкраданні національних ресурсів в окупованому Криму. Зараз він переховується від українського правосуддя, найімовірніше, що він ховається в Росії. З лютого Козак і Медведчук перебувають під сканціями.

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Тарас Козак Санкции измена государственная измена Виктор Медведчук Схеми Новини Украина
Радіо Свобода
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