Cirque du Soleil объявил о банкротстве

Цирк дю Солей обанкротил коронавирус

В понедельник, 30 июня, самый известный цирк в мире, славящийся невероятным мастерством артистов и отменными постановками, подал заявление правительству Канады на защиту от банкротства.

Как заявил генеральный директор Цирка дю Солей Даниэль Ламарр, из-за пандемии COVID-19 все выступления трупп были принудительно закрыты, что и привело успешную корпорацию к коллапсу.

Если в докарантинный период чистые доходы цирка составляли от 700 миллионов долларов до миллиарда, а обороты и вовсе превышали 4 миллиарда у.е., то за несколько месяцев 2020-го Cirque du Soleil мгновеннно ушел в огромный минус.

- В течение последних 36 лет наша организация была очень успешной и прибыльной. Однако с нулевыми доходами после принудительного закрытия всех наших шоу, руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании, - подчеркнул Ламарр. - Наша задолженность составляет около 1 миллиарда долларов, поэтому придется уволить почти 3500 сотрудников, которые были в отпуске с марта.

Реструктуризировать долги управленцы цирка планируют с помощью частных инвестиций и канадского правительства. По крайней мере, и власти, и частные структуры уже заявили о своей готовность участвовать в сохранении компании. Более того, инвесторы решили предоставить цирку 300 миллионов долларов для перезапуска после карантина.

Как известно, "Цирк дю Солей" был основан в 1984 году и прославился своим отказом от использования в выступлениях животных. Руководители Cirque du Soleil создали огромную и прекрасно действующую махину со множеством составов артистов, уникальными выступлениями и жесточайшими требованиями к шоу. Именно поэтому цирк стал самым известным в мире, а работать в нем мечтает совершенно любой человек, посвятивший свою жизнь этому искусству.

До пандемии в компании работало почти 4000 человек, в том числе и 1300 артистов из 50 стран Земли.