Чудо-Женщина 1984: Дата, выхода, трейлер и актеры

Диана Принс снова в деле

Представлен большой трейлер грядущего летнего блокбастера Wonder Woman 1984 / Чудо-Женщина 1984. Все подробности проекта - на Без Табу.

Чудо-Женщина 1984 - трейлер

Трейлер продолжения приключений Дианы Темискирийской - принцессы амазонок и супергероя вселенной DC Comics, более известной как Чудо-Женщина или Диана Принс, был представлен в начале декабря 2019 и вызвал небывалый резонанс. За сутки с небольшим ролик посмотрели почти 6 миллионов человек, подтвердив репутацию фильма как одного из самых долгожданных в 2020 году.

Чудо-Женщина 1984 - смотреть онлайн трейлер фильма:

Чудо-Женщина 1984 - дата выхода премьеры

Также студия Warner Brothers назвала дату премьеры фильма Чудо-Женщина 1984 - это 5 июня 2020 - разгар праздников в США и самое желанное время старта в мировом кино. В Украине премьера фильм состоится на день раньше - 4 июня 2020.

После достаточно неожиданного феноменального кассового успеха первого фильма про Диану и провала сборной солянки под названием "Лига справедливости" Warner Brothers и DC ожидаемо сделали ставку на то, что работает, и решили дать людям то, что они ждут - новую историю про сексуальную и ужасно правильную героиню, которая одинаково заходит и женской, и мужской аудитории.

Чудо-Женщина 1984 - постер

Все в лучших традициях 80-х, калейдоскопов и кислоты.

Чудо-Женщина 1984 - сюжет фильма

Олигарх с говорящим именем Максвелл Лорд ищет по всему миру магические артефакты, которые помогли бы ему обрести божественные силу и могущество. Он встречает археолога Барбару Энн Минерву и просит у неё помощи достичь его цели. Их отношения портятся, когда один из артефактов превращает Минерву в Гепарду, вне себя от ярости она желает ему отомстить за то, что с ней случилось. Богатей просит защиты у наделенной суперспобоностями Дианы, а взамен он обещает, что воскресит ее любимого - Стива Тревора...

Режиссер и главная героиня обсуждают последние правки по сценарию

И, да, все происходит в 1980-х, как и заявлено в названии ленты. В данном случае и невооруженным глазом видно, что фильм DC перекликается с недавним проектом MARVEL - "Капитан Марвел", где достаточно успено женщину-супергероиню поместили в антураж 90-х.

1984 - традиционно не просто число, а и отсылка к культовому роману, что подразумевает, что Диана будет сражаться не только с Гепардой, но и главному злодею времен "холодной войны" - СССР. Противостояние с русскоей империей зла в наши дни вновь актуально, а потому легко найдет отклик в сердцах зрителей.

Чудо-Женщина 1984 - актеры и роли

Главным достижение кастинга было то, что удалось сохранить исполнительницу Диану - израильская актриса Галь Гадот несколько раз порывалась оставить проект, однако в итоге благоразумно осталась, выторговав себе солидные преференции, как в финансовом, так и творческом плане.

Актерский состав фильма Чудо-Женщина 1984 в неформальной обстановке

Вместе с прекрасной израильтянкой в новом фильме сыграют оживший Крис Пайн, а также Кристен Уиг и "мандалорец" Педро Паскаль, загримированный под белого воротничка. Режиссер фильма - Пэтти Дженкинс, снявшая первую Чудо-Женщину, а также шикарный, но не особо раскрученный сериал с Крисом Пайном "Имя мне ночь".

Актеры и роли

Галь Гадот в роли Дианы Принс

Крис Пайн в роли Стива Тревора

Педро Паскаль в роли Максевелла Лорда

Конни Нильсен в роли Ипполиты

Кристен Уиг в роли Барбары Минервы / Гепарды

Робин Райт в роли Антиопы