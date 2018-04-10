Что ждет Россию после ужесточения санкций

10:45 , Сегодня , Сегодня

Снова деревянный

Как потерять за один день миллиарды долларов, обвалить собственную национальную валюту и отбросить свою страну на годы назад в развитии? Рецепт знает Владимир Путин, однако даже он не знает, что будет дальше. В отличие от читателей Без Табу.

В конце прошлой недели США ввели новые санкции против страны-агрессора. На этот раз под удар попали русские олигархи. Российские СМИ и официальный лица какое-то время старались делать хорошую мину при плохо игре и попытались сделать вид, что ничего не случилось, однако – прошли выходные и в понедельник биржа показала, что это все серьезно и по-настоящему.

Буквально за считанные часы ведущие российские олигархи потеряли около 12 млрд долларов. Хотя, в России и заявляют, что олигархов там нет. Вернее – теперь нет. Отметим, что потерянные русскими толстосумами деньги – это не совсем их деньги, а средства или выведенные из России с помощью схем и благословения властей, или капитализация российский компаний. Таким образом, совсем скоро, что такое «черный понедельник», узнают все жители страны, имевшей несчастье доверить свою судьбу Владимиру Путину.

Без Табу интересуется экспертным мнением своих читателей и просит и спрогнозировать дальнейшее развитие событий.