Что позволяет Apple iPhone 13 Pro Max дольше работать без подзарядки

Ресурс автономности – один из важнейших критериев при выборе смартфона. Если батарея «держит» мало, пользователь сталкивается с проблемой постоянной зависимости от источника энергии.

Приходится держать в голове перечень мест, где можно подзарядить гаджет, все время носить с собой зарядный шнур, повербанки – кому такое понравится? И при этом чем производительнее и функциональнее смартфон, тем быстрее расходуется заряд аккумулятора, поэтому пользователям дорогостоящих флагманов часто приходится особенно нелегко.

Поэтому, когда компания Apple анонсирована высокотехнологичный Apple iPhone 13 Pro Max, некоторые эксперты и фанаты бренда выражали обеспокоенность относительно возможного снижения автономности устройства. Какова же была их радость, когда оказалось, что флагман способен проработать без подзарядки на целых 2,5 часа дольше, чем его предыдущая версия – iPhone 12. Первые восторги сменились интересом: как разработчикам удалось сделать «начинку» смартфона настолько энергоэффективной? Сейчас мы тоже попытаемся в этом разобраться.

Процессор A15 Bionic: мощный, но экономичный

После триумфальной презентации процессора M1 компания Apple продолжила работу в этом направлении и укомплектовала iPhone 13 чипом A15 Bionic, который оказался еще более энергоэффективным и производительным по сравнению с A14 Bionic. Этот чип включает три ключевых компонента:

6-ядерный процессор с двухкластерной архитектурой (2 высокопроизводительных и 4 энергоэффективных ядра);

GPU с 5 ядрами для обработки графики: на 50% быстрее, чем раньше;

16-ядерный нейропроцессор Neural Engine для обеспечения работы алгоритмов машинного обучения и ИИ.

Кажется, что с такими параметрами чип должен потреблять много энергии. Но инженеры позаботились о том, чтобы оптимизировать энергопотребление за счет интеллектуального алгоритма работы ядер производительности и эффективности.

Дисплей ProMotion с адаптивной частотой обновления кадров

Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max может заслуженно гордиться экраном Super Retina XDR с более чем 25% приростом ресурса яркости, широким охватом цветовой гаммы, непревзойденной четкостью и выразительной контрастностью. Но главная «фишка» нового дисплея – технология ProMotion с поддержкой частоты обновления кадров на уровне 120 Гц. Во многих аналогах других брендов экраны даже с более низкими характеристиками становятся настоящими «убийцами» батарей. Но инженеры «яблочной» компании на славу поработали над тем, чтобы пользователь мог наслаждаться необычайно плавным и качественным изображением без ущерба для автономности гаджета.

Для этого создатели iPhone 13 Pro Max реализовали адаптивную частоту обновления кадров, способную изменяться в зависимости от активности пользователя. Когда владелец смартфона работает с текстом или таблицей, просматривает фото, частота автоматически снижается, а при запуске динамичного контента – мгновенно повышается. Интеллектуальная система работает настолько четко, гладко и незаметно для пользователя, что тому остается только получать эстетическое удовольствие от красочного, яркого и плавного изображения. Адаптивный режим работы дисплея ProMotion способствует тому, что ресурс батареи расходуется экономно.

Можно с уверенностью говорить о том, что создатели iPhone 13 Pro Max добились очевидного успеха, сделав производительный и мощный гаджет образцом энергоэффективности.