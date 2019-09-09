Что нужно для оформления кредита

Что нужно для оформления кредита

Жизненные обстоятельства могут сложиться таким образом, что необходимость в деньгах становится проблемой, требующей немедленного разрешения. Для таких случаев и существует кредитная система.

Развитие этой отрасли в Украине идет хорошими темпами, есть различные способы получения денег в кредит, например, на сайте UKRSIBBANK — https://my.ukrsibbank.com/ru/personal/credits/.

Среди краткосрочных займов ломбардная разновидность является одной из наиболее простых. Человек получает средства под залог своего имущества. Он может заложить драгоценности, автомобиль, бытовую технику и т.д. Оценщик определяет ценность этих вещей и сумму, которую получит клиент. Обычно стоимость закладываемых предметов занижается более чем вполовину. Ломбардное кредитование отличается также тем, что расчет производится на всю сумму займа, исходя из дневной ставки. Обычно она составляет 1-3%.

Подобные условия могут не устраивать своей жесткостью. Есть другой вариант немедленного приобретения денег – микрофинансовая организация. Тут можно, лично явившись в офис компании, получить кредит на сумму до 1 млн руб., или оформить сделку через интернет, если сумма кредита не превышает 15 тыс. руб. Собственный капитал МФО должен быть более 70 млн руб. От микрофинансовой организации следует отличать микрокредитную. Такие компании имеют собственный капитал меньше 70 млн руб. и не имеют право привлекать инвесторов. Здесь можно получить заем до полмиллиона рублей, онлайн-заявки не предусмотрены.

Достаточно популярны среди заемщиков также кредитные и дебетовые карты. Получив кредитную карту, можно тратить деньги банка, но в рамках определенного предела. При отсутствии наличности такой способ оплаты покупок и услуг удобен. Но следует помнить, что банк берет за такую услугу высокие проценты. Дебетовая карта отличается тем, что требует открытия счета и вклада какой-нибудь суммы. Процентная ставка здесь маленькая, но получение займа в таком случае невозможно. Человек просто пользуется собственными средствами.

Желающие получить заем в законно действующем банке должны отвечать определенным условиям:

иметь гражданство Украины;

возраст 18-65 лет;

иметь стабильный доход, не менее года непрерывного стажа;

быть дееспособными;

не иметь судимостей.

Возможно получение кредита под залог недвижимости. Если сумма кредита большая, необходим поручитель – человек, ответственный за своевременную выплату. Если сумма небольшая, поручители не нужны. Сроки выплаты устанавливаются банками. Минимальный срок может быть 24 дня, максимальный 7 лет.

Процедура оформления:

войти в онлайн-систему;

определиться с кредитной программой;

заполнить анкету.

После того, как заявка будет принята, и сотрудник банка свяжется с клиентом, следует явиться лично в банк с необходимыми документами.

Предоставляемые документы:

заявление;

паспорт;

документы, подтверждающие трудоустройство;

справки о доходах.

Оформив кредит в UKRSIBBANK, необходимо строго соблюдать правила его использования. Лучший способ иметь безупречную кредитную историю – вовремя и в должном объеме расплачиваться с долгами.