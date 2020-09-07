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Чиновники "Борисполя" украли миллионы: НАБУ раскрыла схему

18:52
Чиновники "Борисполя" украли миллионы: НАБУ раскрыла схему - фото 1

Агенты НАБУ раскрыли преступную схему миллионных хищений, совершенных служебными лицами международного аэропорта "Борисполь".

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Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Должностные лица ГП "МА "Борисполь" с 2014 по 2019 год на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения субъектам предпринимательской деятельности по заниженной стоимости. По двум незаконными договорам размер причиненного ГП "МА "Борисполь" ущерба превышает 16, 5 млн грн. Поскольку имущество принадлежит Министерству инфраструктуры Украины, передавать его в аренду вправе только Фонд государственного имущества Украины по соответствующей конкурсной процедуре", - говорится в сообщении.

По данным бюро, служащие аэропорта прекратили свою преступную деятельность лишь после получения в 2019 году рекомендаций НАБУ об устранении причин и условий, способствующих совершении уголовного преступления.

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Борисполь аэропорт НАБУ Коррупция Новости Украина
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