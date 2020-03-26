Четыре промокода для максимальной экономии: забирайте, пока активны

Делать покупки выгоднее с промокодами

Существует много способов сэкономить на онлайн-покупках. Одни люди откладывают понравившиеся товары и подписываются на изменения их цены, другие ждут сезонных распродаж и акций.

Но некоторые покупатели умеют получать нужную скидку в любой момент. Как им это удается? Ответ прост: они используют промокоды.

С помощью специалистов агрегатора скидочных купонов promocodius.com мы решили разобрать топ-4 самых популярных и выгодных промокодов весны-2020. Срок их действия ограничен, поэтому стоит использовать доступную скидку прямо сейчас.

Дисконт до 30% почти на ассортимент Allo

Начнем с одного из самых популярных интернет магазинов Украины – Allo. Эта компания отличается тем, что позволяет делать выгодные покупки, устанавливая довольно комфортные цены. Однако с помощью специального купона сэкономить можно еще больше.

Сегодня на сервисе Promocodius можно найти скидки в магазине Алло, который позволит активировать скидку до 30% на ассортимент магазина.

Чтобы попасть на акционную страницу, нужно выполнить три простых шага:

Отыскать в списке промокодов нужную скидку.

Нажать желтую кнопку и перейти на сайт Allo.

Выбрать товар с дисконтом и положить его в корзину.

Все очень просто и выгодно. При переходе в каталог магазина скидка активируется автоматически, поэтому никаких дополнительных действий делать не нужно.

До -40% на выбранные группы товаров в МЕТРО

В супермаркете МЕТРО есть еще целый ряд промокодов, которые помогут сэкономить до половины стоимости товара. До середины апреля 2020 действуют такие дисконты:

до -24% на товары для пикников;

-40% на рыбу и деликатесы;

до 30% на чай, печенье и кофе;

минус 25% на акционные вина.

Чтобы выгодно купить продукты на праздники, планировать закупки нужно минимум за две-три недели. С данными промокодами вы сможете купить продукты длительного хранения, что сэкономит бюджет на покупках за день до праздника.

До -90% на акционный ассортимент «Интертоп»

Промокоды позволят сэкономить даже на покупке брендовой одежды и обуви. В Emporium.com.ua рассказали, что бонусы по промокодам могут доходить до 90% от первоначальной стоимости товаров. Например, до середины апреля действуют следующие акционные предложения:

выгода до 90% на спецподборку женской одежды, обуви и аксессуаров;

модная одежда и обувь для детей с космическими скидками до 80%;

до -70% на мужскую брендовую одежду и обувь;

до -70% на обувь для лета;

одеждае для мужчин от Napapijri всего за полцены.

Внимательно проанализируйте доступный ассортимент скидок в магазине «Интертоп». Ведь весна – именно то время, когда можно выгодно покупать вещи на лето или следующую зиму, так как распродаются остатки коллекций. Со скидками до 90% можно сделать себе очень приятный подарок.

+200 грн за регистрацию в Intertop

Если общая сумма покупок в «Интертоп» перевалила за 2000 грн, вы можете немного уменьшить сумму, активировав специальный промокод на 200 грн. Чтобы его получить, необходимо зарегистрироваться на сайте магазина и обязательно указать свой e-mail. В приветственном письме придет промокод, который нужно ввести на этапе оформления заказа в магазине. Итого, 200 грн – приятный бонус за потраченные пару минут для регистрации.

Выгодных покупок!