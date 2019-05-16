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Черное зеркало 5 сезон: Трейлер, актерский состав и дата выхода сериала

Вчера, 15:45
Эндрю Скотт в трейлере 5 сезона Черного зеркала - фото 1
Эндрю Скотт в трейлере 5 сезона Черного зеркала

Популярный сериал-антология "Черное зеркало" совсем скоро порадует нас пятым сезоном. Знаменательное событие запланировано на 5 июня 2019.

Пятый сезон сериала "Черное зеркало" выйдет целиком 5 июня 2019, на Netflix. Правда, есть и печальные новости - в новом сезоне будет лишь три серии.

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Радостную весть для фанатов одного из самых годных сериалов последних лет сообщили 15 мая и подкрепили все это дело трейлером нового сезона.

Черное зеркало 2019 - смотрите трейлер 5 сезона онлайн:

Актерский состав пятого сезона очень достойный - тут и певица Майли Сайрус, а также актеры Энтони Маки («Мстители», второй сезон сериала «Видоизменённый углерод»), Эндрю Скотт (Мориарти и «Шерлока», «007: Спектр»), Яхья Абдул-Матин II («Аквамен»), Тофер Грейс, Николь Бехари и Ангури Райс.

"Черное зеркало" - телесериал о влиянии высоких технологий на современную жизнь, созданный по сценарию Чарли Брукера. Особенность сериала в том, что серии не связаны между собой ни актерами, ни временем или местом действий, только тем, как новые технологии повлияют на социум.

Среди зрителей сериал уже давно приобрел статус культового и получил высокую оценку критиков. Премьера первого сезона сериала проходила 4-го декабря 2011 года. Четвертый сезон вышел 29 декабря 2017 года, а в конце 2018 года создатели проекта выпустили полнометражный интерактивный фильм Black Mirror: Bandersnatch / Чёрное зеркало: Брандашмыг.

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