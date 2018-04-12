Чем закончится Сирийский кризис

13:45 , Сегодня , Сегодня

В центре внимания - Сирия

События в Сирии развиваются стремительно и дают все основания полагать, что случится может самое невероятное.

Несколько дней назад войска, верные Асаду, при поддержке России вновь применили химическое оружие против мирных жителей. От газовой атаки в городе Дума погибли более 70 человек, в том числе – дети. По случаю было созвано экстренное заседание Совбеза ООН, где России, которая открыто поддерживает все начинания Асада, устроили показательную порку.

Впрочем, владеющий английским на уровне выпускника ПТУ представитель России ничего из этого не понял. Зато все понял президент США. В среду Дональд Трамп опубликовал грозный твит, пообещав русским новые умненькие ракеты. Тогда же стало известно о бегства Асада. Русские отмолчались, а спустя 40 минут появился следующий твит Трампа – на этот раз – «мирный». Тем не менее, полет «самолета судного дня», координирующий действия США в ходе возможной ядерной войны, никто не отменил.

В связи с изложенным выше возникает вопрос – стоит ли ждать Третьей мировой войны или же сирийский кризис завершится сам по себе. Именно этот вопрос редакция Без Табу задает своим читателям.