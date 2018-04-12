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Чем закончится Сирийский кризис

13:45, Сегодня
В центре внимания - Сирия - фото 1
В центре внимания - Сирия

События в Сирии развиваются стремительно и дают все основания полагать, что случится может самое невероятное.

Несколько дней назад войска, верные Асаду, при поддержке России вновь применили химическое оружие против мирных жителей. От газовой атаки в городе Дума погибли более 70 человек, в том числе – дети. По случаю было созвано экстренное заседание Совбеза ООН, где России, которая открыто поддерживает все начинания Асада, устроили показательную порку.

Новый крестовый поход - что происходит в Сирии

Впрочем, владеющий английским на уровне выпускника ПТУ представитель России ничего из этого не понял. Зато все понял президент США. В среду Дональд Трамп опубликовал грозный твит, пообещав русским новые умненькие ракеты. Тогда же стало известно о бегства Асада. Русские отмолчались, а спустя 40 минут появился следующий твит Трампа – на этот раз – «мирный». Тем не менее, полет «самолета судного дня», координирующий действия США в ходе возможной ядерной войны, никто не отменил.

В связи с изложенным выше возникает вопрос – стоит ли ждать Третьей мировой войны или же сирийский кризис завершится сам по себе. Именно этот вопрос редакция Без Табу задает своим читателям.

 
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