Человек-паук: Нет пути домой: сюжет, трейлер и дата выхода

Три паучка - уже в декабре 2021! / Marvel

Sony и Marvel показали второй трейлер одного из самых ожидаемых фильмов нашего времени - супергеройского блокбастера «Человек-паук: Нет пути домой»

Сюжет фильма

Питер Паркер обращается за помощью к Доктору Стрэнджу, чтобы он стер воспоминания людей о личности Человека-паука. Но вместо этого волшебник призывает заклятых врагов дружелюбного соседа из других вселенных: Доктора Осьминога, Зеленого гоблина, Песочного человека, Ящера и Электро.

Также, судя по всему, в ролике засветился Новый Гоблин из «Человека-паука 3» Сэма Рэйми, роль которого исполнял Джеймс Франко. А еще облик Электро в фильме будет куда более приближенным к комиксам.

Трейлер

Человек-паук: Нет пути домой 2021 - смотреть оригинальный трейлер онлайн:

Человек-паук: Нет пути домой 2021 - смотреть украинский трейлер онлайн:

Дата выхода

Премьера в Украине состоится 16 декабря 2021 года.