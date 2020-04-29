Чек-лист, как выбрать кондиционер для дома
Подбор климатической техники для дома — важное и ответственное занятие. Ремонт таких устройств стоит дорого, потому любая мелкая поломка может стать настоящей головной болью.
Также стоит отметить, что неправильно выбранный и установленный кондиционер приведет к снижению эффективности его работы — недостаточному охлаждению или обогреву. Специалисты компании «Киев Комфорт» рассказали, на какие нюансы стоит обращать внимание при покупке. Подробности в нашем материале.
Важные нюансы при выборе кондиционера
Планируя покупку климатической техники, необходимо обращать внимание на ряд особенностей. Среди самых важных можно выделить такие:
- Компания-производитель — выбирайте только надежные, проверенные временем бренды. К примеру, приобретая кондиционер cooper and hunter, вы будете уверены в качестве устройства.
- Техническое обслуживание — узнайте, насколько часто нужно проводить чистку и замену фильтров девайса, наполнять фреоном и выливать конденсат.
- Дополнительные фишки — перед оформлением сделки поинтересуйтесь наличием и количеством дополнительных функций в кондиционере. Возможно, большинство из них вам абсолютно не нужны, поэтому можно выбрать модель подешевле.
Виды кондиционеров
При выборе климаттехники нужно обязательно рассчитать мощность кондиционера, чтобы он эффективно нагревал и охлаждал зону обслуживания. Учтите такие параметры: площадь кондиционируемого помещения, расположение окон по сторонам света, количество людей и оргтехники. Для каждой комнаты можно купить кондиционер разного типа:
- Для больших помещений, коттеджей и офисов наилучшим вариантом станет кассетный вариант. Воздушные потоки будут распределяться равномерно в четыре стороны, что позволит девайсу быстрее выполнять свои функции.
- Если необходимы дополнительные опции обогрева и фильтрации воздуха, присмотритесь к универсальным настенным сплит-системам. В продаже множество моделей разных дизайнов и даже расцветок.
- Мульти сплит-система объединяет и контролирует режимы в нескольких помещениях одновременно. Это возможно благодаря установке дополнительных внутренних блоков.
- Для частных домов и современных офисов клиенты выбирают канальные сплит-системы. Они устанавливаются скрытно, а воздух циркулирует по комнатам при помощи воздуховодов.
- В домах, где нет возможности установить сплит-системы, отличным выходом из ситуации станут мобильные кондиционеры. Они не требуют специальных навыков установки, а также максимально практичны.
Если у вас возникли сложности при выборе подходящего типа устройства, обращайтесь к специалистам компаний-установщиков. Эксперты помогут сделать правильный выбор и дадут ценные советы по эксплуатации кондиционера.
Полезные функции кондиционеров
Выбирая кондиционер, обращайте внимание на дополнительные возможности и встроенные функции. Помимо охлаждения, климатические устройства могут быть оснащены такими фишками:
- Быстрым охлаждением и турборежимом.
- Обогревом.
- Антиаллергенным фильтром и функцией очистки воздуха.
- Осушением и вентиляцией.
- Ночным режимом работы.
- Ионизацией и увлажнением.
- Возможностью самоочистки.
- Дополнительным насыщением кислородом.
- Поддержкой Wi-Fi.
- Регулированием воздушного потока.
Покупая кондиционер, учитывайте параметры помещения, важные для вас функции, и главное — покупайте товар только в проверенных интернет-магазинах. При необходимости советуйтесь с консультантами и не забывайте о правилах эксплуатации. Тогда кондиционер будет работать долгие годы.