Чек-лист, как выбрать кондиционер для дома

Подбор климатической техники для дома — важное и ответственное занятие. Ремонт таких устройств стоит дорого, потому любая мелкая поломка может стать настоящей головной болью.

Также стоит отметить, что неправильно выбранный и установленный кондиционер приведет к снижению эффективности его работы — недостаточному охлаждению или обогреву. Специалисты компании «Киев Комфорт» рассказали, на какие нюансы стоит обращать внимание при покупке. Подробности в нашем материале.

Важные нюансы при выборе кондиционера

Планируя покупку климатической техники, необходимо обращать внимание на ряд особенностей. Среди самых важных можно выделить такие:

Компания-производитель — выбирайте только надежные, проверенные временем бренды. К примеру, приобретая кондиционер cooper and hunter, вы будете уверены в качестве устройства.

Техническое обслуживание — узнайте, насколько часто нужно проводить чистку и замену фильтров девайса, наполнять фреоном и выливать конденсат.

Дополнительные фишки — перед оформлением сделки поинтересуйтесь наличием и количеством дополнительных функций в кондиционере. Возможно, большинство из них вам абсолютно не нужны, поэтому можно выбрать модель подешевле.

Виды кондиционеров

При выборе климаттехники нужно обязательно рассчитать мощность кондиционера, чтобы он эффективно нагревал и охлаждал зону обслуживания. Учтите такие параметры: площадь кондиционируемого помещения, расположение окон по сторонам света, количество людей и оргтехники. Для каждой комнаты можно купить кондиционер разного типа:

Для больших помещений, коттеджей и офисов наилучшим вариантом станет кассетный вариант. Воздушные потоки будут распределяться равномерно в четыре стороны, что позволит девайсу быстрее выполнять свои функции.

Если необходимы дополнительные опции обогрева и фильтрации воздуха, присмотритесь к универсальным настенным сплит-системам. В продаже множество моделей разных дизайнов и даже расцветок.

Мульти сплит-система объединяет и контролирует режимы в нескольких помещениях одновременно. Это возможно благодаря установке дополнительных внутренних блоков.

Для частных домов и современных офисов клиенты выбирают канальные сплит-системы. Они устанавливаются скрытно, а воздух циркулирует по комнатам при помощи воздуховодов.

В домах, где нет возможности установить сплит-системы, отличным выходом из ситуации станут мобильные кондиционеры. Они не требуют специальных навыков установки, а также максимально практичны.

Если у вас возникли сложности при выборе подходящего типа устройства, обращайтесь к специалистам компаний-установщиков. Эксперты помогут сделать правильный выбор и дадут ценные советы по эксплуатации кондиционера.



Полезные функции кондиционеров

Выбирая кондиционер, обращайте внимание на дополнительные возможности и встроенные функции. Помимо охлаждения, климатические устройства могут быть оснащены такими фишками:

Быстрым охлаждением и турборежимом.

Обогревом.

Антиаллергенным фильтром и функцией очистки воздуха.

Осушением и вентиляцией.

Ночным режимом работы.

Ионизацией и увлажнением.

Возможностью самоочистки.

Дополнительным насыщением кислородом.

Поддержкой Wi-Fi.

Регулированием воздушного потока.

Покупая кондиционер, учитывайте параметры помещения, важные для вас функции, и главное — покупайте товар только в проверенных интернет-магазинах. При необходимости советуйтесь с консультантами и не забывайте о правилах эксплуатации. Тогда кондиционер будет работать долгие годы.