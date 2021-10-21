Чехія нарешті зрозуміла шкідливісіть Росії

Чехія хоче позбутись впливу РФ / trtworld.com

Чехія має намір суттєво переглянути відносини з Росією. Проєкт програми нової владної коаліції Чехії передбачає ревізію відносин із Китаєм і Росією, повідомили журналістам члени робочої групи з підготовки документа.

Як повідомляє видання Ceske Noviny, нова коаліція «Разом» (SPOLU) на чолі з Петром Фіалою хоче ухвалити «закон Магнітського» – підтриманий кількома західними демократіями документ, який передбачає санкції проти представників російської влади, причетних до порушення прав людини.

«У підготовленому документі підкреслюється пріоритет двосторонніх відносин, перш за все, з Німеччиною, буде заявлено також про стратегічне партнерство з Ізраїлем і необхідність ревізії відносин із Росією та Китаєм», – сказав член робочої групи з підготовки програми Мартін Дворжак.

Коаліція також виступила за повернення до зовнішньої політики першого президента Чехії Вацлава Гавела, спираючись на права людини і громадянське суспільство, а також співробітництво в межах НАТО і ЄС.

При цьому коаліція планує запобігти доступу «недемократичних держав» до ключової інфраструктури Чехії, а також наростити витрати на оборону до 2% ВВП. Зараз цей показник становить 1,34% ВВП.