Владимир Зеленский Грета Тунберг Сергей Князев война на Донбассе

Чебурнет Роскомнадзору: в РФ приготовились отрезать русских от интернета

Вчера, 23:00
Русские оценят чебурнет уже 1 ноября - фото 1
Русские оценят чебурнет уже 1 ноября

Уже к 1 ноября, если пьяные Иваны сумеют реализовать амбициозный проект, мир окажется избавлен от русских во Всемирной сети. Правда, от нашествия ботов и пропагандистов это никого не спасет, ведь им доступ к интернету оставят.

А вот у путинских ватников окончательно отнимут возможность вернуть связи с реальностью, изолировав российский интернет от всего мира.

Германия раздает визы жителям "ДНР" и "ЛНР", которые получили российские паспорта

Об этом во вторник, 24 сентября, заявил главарь Роскомнадзора Александр Жаров.

По словам бредящего "Чебурнетом" чиновника, с сегодняшнего дня началась тотальная установка специлального оборудования на мощностях провайдеров. Гаджеты от российских карателей не позволят плебсу посещать не относящиеся к РФ сайты.

Для реализации проекта останется лишь протестировать работу оборудования:

- Мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет ли технология на трафик, или нет. Все ли сервисы работают успешно. И потом уже будет приступать к боевому режиму. Пока все идет нормально, когда эксперимент завершится, я расскажу о результатах.

Эксперименты Роскомнадзора в духе КНДР обещают закончить к ноябрю.

Как известно, закон об изоляции быдла от интернета был принят российскими политиками 16 апреля. Вступить в силу он должен уже 1 ноября.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Россия интернет терроризм Роскомнадзор Новости Мир
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Немцы выписали 100 тысяч виз русским, в том числе и жителям "дыры" - фото 1
Германия раздает визы жителям "ДНР" и "ЛНР", которые получили российские паспорта
Вчера, 21:40
Новое руководство МОЗ срывает работу и стопорит реформу - фото 1
Новое руководство МОЗ заблокировало работу ведомства, желая уволить "команду Супрун"
Вчера, 19:40
Высший Совет правосудия возглавил Андрей Овсиенко - фото 1
Высший совет правосудия возглавил катавшийся к Богдану судья
Вчера, 19:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
Вчера, 14:25
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
20 сентября, 10:35
Зруйнований Хрещатик - фото 1
Операція Вогняний смерч: Як радянська влада знищувала Київ
19 сентября, 16:05
Загрузка...