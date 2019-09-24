Чебурнет Роскомнадзору: в РФ приготовились отрезать русских от интернета

Русские оценят чебурнет уже 1 ноября

Уже к 1 ноября, если пьяные Иваны сумеют реализовать амбициозный проект, мир окажется избавлен от русских во Всемирной сети. Правда, от нашествия ботов и пропагандистов это никого не спасет, ведь им доступ к интернету оставят.

А вот у путинских ватников окончательно отнимут возможность вернуть связи с реальностью, изолировав российский интернет от всего мира.

Об этом во вторник, 24 сентября, заявил главарь Роскомнадзора Александр Жаров.

По словам бредящего "Чебурнетом" чиновника, с сегодняшнего дня началась тотальная установка специлального оборудования на мощностях провайдеров. Гаджеты от российских карателей не позволят плебсу посещать не относящиеся к РФ сайты.

Для реализации проекта останется лишь протестировать работу оборудования:

- Мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет ли технология на трафик, или нет. Все ли сервисы работают успешно. И потом уже будет приступать к боевому режиму. Пока все идет нормально, когда эксперимент завершится, я расскажу о результатах.

Эксперименты Роскомнадзора в духе КНДР обещают закончить к ноябрю.

Как известно, закон об изоляции быдла от интернета был принят российскими политиками 16 апреля. Вступить в силу он должен уже 1 ноября.