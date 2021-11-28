Часы Guardo: итальянское качество и стиль

Хорошие часы - необходимый аксессуар для всех и каждого.

Сегодня желающих приобрести оригинал часов Guardo достаточно много несмотря на то, что этот часовой бренд начал свое существование относительно (по меркам отрасли) недавно - ему чуть больше двадцати лет. Родом марка с севера Италии и начиналось все с разработки дизайна хронометров, а со временем все выросло и до размеров собственного производства. Оно продолжает основную идею, которая заложена в названии марки - это часы, которые буквально притягивают взгляд, то есть они в буквальном смысле созданы для того, чтобы на них смотрели. Философия бренда отличается простотой и сложностью одновременно: он создает качественные и привлекательные хронометры по доступной стоимости.

В каждом изделии чувствуется настоящий итальянский стиль. И при этом они не слишком-то отличаются от более дорогостоящих собратьев. Большинство часов "Гуардо" имеют корпус из латуни. Но есть и коллекции, выпущенные исключительно с корпусами из нержавеющей стали. Чаще всего покупатели выбирают кожаные ремешки, которые нежно обхватывают запястье и делают ношение аксессуара максимально комфортным.

При этом наручные часы итальянского бренда выпускаются в соответствии со всеми международными стандартами и нормами, а значит сомневаться в их безопасности не стоит. Они не принесут ни малейшего вреда ни кожному покрову, ни окружающей среде. Для обеспечения бесперебойности и точности «биения сердца» Guardo, в компании сделали выбор в пользу японских кварцевых механизмов Miyota от Citizen и Epson от Seiko. Остальные детали производятся в Гонконге.

Такое приобретение подчеркнет безупречный стиль носителя. Причем интересно, что женские часы практически не отличаются от мужских - просто у них уменьшенный размер корпуса. На рынке они представлены двумя постоянно обновляющимися коллекциями: Luxury и Fashion. Каждый сезон дизайнеры предлагают 30-40 новых моделей в различных цветовых решениях.

Покупка этих итальянских часов - отличное решение для любой модницы, которая собирается всех затмить, и для любого делового человека, который хочет получить строгий и в то же время дорогой образ. Это не говоря уже о качестве и долговечности таких изделий.

Аксессуар марки Guardo - это хорошая покупка для себя, но также он может стать отличным подарком, причем таким, который не разорит дарителя и точно понравится человеку, для которого он предназначен.