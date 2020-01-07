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Церковь в смартфоне: в ПЦУ заявили о разработке приложения

14:00
ПЦУ интегрируется в телефоны - фото 1
ПЦУ интегрируется в телефоны

Прихожане Православной церкви Украины в скором времени получат возможность помолиться онлайн, а также почитать религиозные новости и ответы на многие вопросы.

В Рождество, 7 января, представитель представитель Киевской митрополии ПЦУ, архиепископ Евстратий обрадовал прихожан признанной Вселенским патриархатом церкви.

РПЦ разорвала отношения с Александрийским патриархом. Из-за ПЦУ

По словам священнослужителя, в ближайшее время в Православной церкви объявят о завершении собственной интерпретации программы Зеленского "государство в смартфоне". Диджитализация в ПЦУ привела к разработке аппликухи, которую верующие вскоре смогут загрузить и на IOS, и на Android.

- Это приложение "Моя церковь", где можно будет найти наиболее востребованную информацию. Например, по календарю, или ближайшей прихода, храма ПЦУ. Или другие вопросы, которые возникают в связи с церковной жизнью, и которые можно решить через средства современной коммуникации, - заявил архиепископ.

Напомним, 15 декабря 2018-го в Киеве состоялся Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, возглавил ее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Новосозданная церковь получила Томос от Вселенского патриарха, что оставило не у дел российских гундяевских террористов из УПЦ МП.

Само собой, у кремлевских оккупантов и их ставленников от признания ПЦУ нехило пригорело. РПЦ даже разорвала отношения с несколькими патриархатами.

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