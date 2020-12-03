Бывший Херсонский губернатор возглавил Укроборонпром

Юрий Гусев - новый глава Укроборонпрома

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева генеральным директором государственного концерна «Укроборонпром».

Указ о назначении Гусева появился на сайте главы государства 3 декабря 2020 года.

Другим указом президент освободил Игоря Фоменко от исполнения обязанностей гендиректора Укроборонпрома.

Фоменко временно возглавил Укроборонпром в октябре 2020 года после освобождения Айвараса Абромавичюса от должности гендиректора этого государственного концерна, которую он занимал с августа 2019 года.

Юрий Гусев в 2014-2016 годах был заместителем министра обороны Украины. С июля 2019 года возглавлял Херсонскую областную государственную администрацию. Он - кандидат экономических наук, а также близкий знакомый бывшего волонтера, а ныне - скандального блогера Юрия Бирюкова.