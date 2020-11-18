Бывший директор аэропорта стал главным украинским таможенником

19:20 18 ноября,

Павел Рябикин сменил аэропорт на таможню

Павел Рябикин возглавил Государственную таможенную службу. В среду, 18 ноября, его кандидатуру утвердил на заседании Кабинет министров Украины.

Кабмин признал Рябикина победителем конкурса на вакантную должность главы Гостаможслужбы 28 октября. С этого времени проводилась специальная проверка, по результатам которой правительство получило право утвердить нового руководителя.

Павлу Рябикину 55 лет. Учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко на факультете международных отношений и международного права (теперь - КИМО).

До своего назначения главой Гостаможслужбы с марта 2017 года Рябикин занимал должность генерального директора международного аэропорта "Борисполь" и нажил себе врага в лице тогдашнего министра транспорта Омеляна, который пытался повесить на него провал переговоров с лоукостером Ryanair.

У Рябикина тесные связи с Виталием Кличко и его партией "УДАР". Он возглавлял партийную ячейку в Николаевской области, избирался от "УДАРа" в парламент. Всего Рябикин был народным депутатом трех созывов.

В 2014-2015 годах был заместителем главы Киевской городской государственной администрации. В 2005-2006 годах работал заместителем главы министерства транспорта и связи.

Также Рябикин был послом Украины в Дании.

Евгений Ентис, который исполнял обязанности главы Гостаможслужбы с 22 октября 2020 года, возвращается на должность заместителя главы государственной таможни по вопросам цифрового развития и цифровой трансформации.