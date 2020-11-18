Владимир Зеленский Карантин в Украине Майя Санду Холостячка война на Донбассе Досье

Бывший директор аэропорта стал главным украинским таможенником

18 ноября, 19:20
Павел Рябикин сменил аэропорт на таможню - фото 1
Павел Рябикин сменил аэропорт на таможню

Павел Рябикин возглавил Государственную таможенную службу. В среду, 18 ноября, его кандидатуру утвердил на заседании Кабинет министров Украины.

Кабмин признал Рябикина победителем конкурса на вакантную должность главы Гостаможслужбы 28 октября. С этого времени проводилась специальная проверка, по результатам которой правительство получило право утвердить нового руководителя.

Гендир "Борисполя" и бывший зам Кличко хочет застроить заповедную зону в Киеве

Павлу Рябикину 55 лет. Учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко на факультете международных отношений и международного права (теперь - КИМО).

До своего назначения главой Гостаможслужбы с марта 2017 года Рябикин занимал должность генерального директора международного аэропорта "Борисполь" и нажил себе врага в лице тогдашнего министра транспорта Омеляна, который пытался повесить на него провал переговоров с лоукостером Ryanair.

У Рябикина тесные связи с Виталием Кличко и его партией "УДАР". Он возглавлял партийную ячейку в Николаевской области, избирался от "УДАРа" в парламент. Всего Рябикин был народным депутатом трех созывов.

В 2014-2015 годах был заместителем главы Киевской городской государственной администрации. В 2005-2006 годах работал заместителем главы министерства транспорта и связи.

Также Рябикин был послом Украины в Дании.

Евгений Ентис, который исполнял обязанности главы Гостаможслужбы с 22 октября 2020 года, возвращается на должность заместителя главы государственной таможни по вопросам цифрового развития и цифровой трансформации.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Таможенная служба Павел Рябикин Виталий Кличко Борисполь Кабмин Новости Украина
Другое на тему
Маски - обязательны - фото 1
Штрафы за неношение масок официально вступили в силу
Вчера, 13:52
Критики пусть критикуют, даже, если они королевских кровей - фото 1
Британская королевская семья посмотрела 4 сезон "Короны" и огорчилась
18 ноября, 11:11
Турция идет на радикальные меры - фото 1
Турция вводит карантин выходного дня с комендантским часом
17 ноября, 21:04
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Викинги - жизнь продолжается в шестом сезоне - фото 1
Викинги 6: Чем закончилась первая часть финального сезона
17 ноября, 07:40
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
09 ноября, 21:00
Киев, октябрь 1990 года - фото 1
Чудо на граните: Украинская революция, о которой почти никто не помнит
02 октября, 10:05