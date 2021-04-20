Бугай, що побив і намагався згвалтувати жінку у потязі, чомусь помер у СІЗО

Земля скловатою / Нацполіція

Фігурант резонансної справи про спробу згвалтування у потязі Віталій Рудзько не дочекався судового вироку та помер без статті.

Віталій Рудзько влітку 2020 року жорстоко побив та намагався згвалтувати жінку у потязі «Київ — Маріуполь». Злочинця чув весь вагон, але ніхто не прийшов по допомогу. Лише дивом крики жінки почула бортпровідниця з сусіднього вагону та повідоміла про інцидент очільнику поїзда. Злочинця три години охороняло керівництво потяга, поки він не прибув до Києва. Весь цей час постраждалу на пероні чекав чоловік. Сама ведуча отримала струс мозку, перелом щелепи, численні гематоми на голові. Злочинець, який намагався зґвалтувати жінку, також вирвав із її вух сережки

Подія набула резонансу й після цього до поїздів повернулася охорона, а сам Віталій Рудзько незабаром опинився у СІЗО. Звідти злочиниць вже не вийщов. З'ясувалося, що там він і помер.

Про це повідомила сама потерпіла на своїй сторінці в Instagram.

«Друзі, дещо важливе хочу повідомити! Суд перенесли у зв’язку зі смертю обвинувачуваного. Нам повідомили, що Рудзько Віталій помер 13-го квітня. Не буду занадто емоційною, але хочу сказати, що СТРАХ В ЯКОМУ Я ЖИЛА ввесь чей час; переживала, що буде, коли Рудзько вийде; чи знайде він мене; як далі жити… Так от — цей страх помер разом з ним!»

У лютому 2021 року потерпіла сказала, що під час чергового судового засідання, обвинувачуваний визнав свою провину та вибачився перед нею.