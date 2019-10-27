Будут изучать языковой закон: в Украину прибыла Венецианская комиссия

Украинский закон о языке изучает в "Венецианке"

Ватные дегенераты, а также иностранные пророссийские политики добились того, что Украине приходится оправдываться за попытку улучшить изучение собственного языка в своей же стране.

Перед вступлением в силу закона, который обязует всех жителей страны изучать украинский, его проверят представители так называемой "Венецианской комиссии".

В воскресенье, 27 октября, в министерстве иностранных дел объявили о приезде делегации из Европейской комиссии "За демократию через право"для изучения всех строк закона о языке.

"По результатам визита эксперты "Венецианской комиссии" должны подготовить вывод касательно имплементации документа "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который комиссия намерена утвердить на своем пленарном заседании в декабре этого года", - отметили дипломаты.

Настраивая европейских знатоков законов на рабочий лад, замминистра иностранных дел Василий Бондарь подчеркнул, что языковой закон разрабатывали эксперты в соответствии с Конституцией Украины и с учетом опыта других государств. Кроме того, его писали и изучая рекомендации "венецианки".

Напомним, большинством голосов в парламенте закон был окончательно принят 25 апреля. Причем, не смотря на либеральное содержание, рыги сразу же сделали проект скандальным, поскольку нардепы явно не хотели, чтобы украинский язык становился обязательным для СМИ и сферы услуг, образования и т.д.

Но борьба длилась два года - после первого чтения депутаты завалили комитет ВР правками - их было более двух тысяч.