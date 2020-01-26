Будто не было войны: Южмаш заказал у русских алюминия на 43 миллиона

Южмаш регулярно покупает российский алюминий

Украинское государственное предприятие "Южный машиностроительный завод имени Макарова заключило соглашение с российским ООО "Промышленное обеспечение "Альфа-Металл" о поставках алюминия на огромную сумму 110 миллионов рублей или 43 миллиона гривен.

Не западло торгануть с русскими террористами и косвенно поддержать агрессию против Украины, стало чиновникам "Южмаша", который является частью управления Государственного космического агентства Украины.

Информация об этом появилась в системе государственных закупок "Прозорро". При этом в отчете о заключении соглашения не указано ни марки алюминия, ни ценника за его килограмм.

В договоре лишь сказано, что в этом году русские поставят на наше предприятие алюминиевый прокат различного сортамента весом около 88,7 тонн. При этом качество товара должно соответствовать государственным стандартам.

Более того, как оказывается, украинский завод регулярно приторговывает с оккупантами. Так, с 2017-го "Южмаш" заключил с "Альфа-Металл" без малого четыре соглашения о поставках алюминия. Общая сумма денег, которые выручили агрессоры, составила 315 миллионов гривен.

В прошлогодней покупке нашей компании было указано, что "Южмашу" алюминий был нужен для создания основы конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares. Разработчиком этой ракеты является американская компания Northrop Grumman Innovation System.