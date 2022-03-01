Брюссель стоячи аплодував Зеленському - президент України виступив у Європарламенті

Україна - це Європа / Кабмін

Президент Володимир Зеленський виступив у Європарламенті і заявив, що Україна довела, що вибрала Європу, а тепер Європа має вибрати Україну і підтримати вступ до ЄС.

"Я радий цьому настрою - об'єднуючому. Я радий, що ми об'єднали сьогодні всіх вас - країни Європейського Союзу, але я не знав, що такою ціною. Це трагедія для мене, для кожного українця і нашої держави.

Дві революції, одна війна і 5 днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації...

Я вважаю, що ми віддаємо сьогодні за цінності, за права, за свободу, за бажання бути рівними такими самими як ви, як кожна людина, ми віддаємо наших найкращих людей, найсильніших українців...

У нас дуже мотивований народ. Ми боремося за наші права, свободу, за життя, а зараз ми боремося за виживання і це зараз наша найбільша мотивація. Але ми боремося і за те, щоби бути рівноправними членами Європи. Я вважаю, що сьогодні свім показуємо, що ми такі і є.

З нами Європейський союз буде точно міцнішим. Без вас Україна буде самотньою.

Ми довели свою силу, довели, що ми як мінімум такі самі як ви. Доведіть, що ви разом з нами, доведіть, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви дійсно європейці. Тоді життя переможе смерть, а світ – темряву".

Президент зазначив, що Україна платитить занадто високу ціну за свою свободу. Українці втрачають своїх найкращих людей, захисників, дітей.

За його словами, Україна давно вибрала Європу, а тепер настав час Європі вибрати Україну.

Європейський парламент визнає європейську перспективу України та працюватиме над тим, щоб Україна отримала статус кандидата на членство.

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола на позачерговій пленарній сесії, присвяченій війні РФ проти України.

У ЄС вважають, що процедура розгляду заявки України може бути важливою для президента Зеленського з огляду на те, що це питання може бути потенційно використане на переговорах з РФ, оскільки Євросоюз - це проєкт, який базується на основі миру та вирішення конфлікту шляхом діалогу.