Бросить курить с вейпом: что вас ждет

Отказаться от сигарет в пользу вейпа

Популярной альтернативой традиционному сигаретному курению в последнее время становится вейпинг, или парение.

Вдыхание пара с никотином, согласно заявлениям создателей этой технологии, более безопасное, чем выкуривание непосредственно сушеных листьев табака. Но есть противники этого способа, которые считают, что вейп вредный. Так стоит ли переходить на пар?

Бросить курить с помощью вейпа

Для целого ряда людей использование девайса с паром в долгосрочной перспективе не является целью, они просто хотят избавиться от вредной привычки, заменив ее на более полезную. Заодно еще избавиться от никотиновой зависимости.

Но так просто, на пару щелчков пальцами, этого не произойдет. Зависимость придется победить в любом случае. Вейп не заменит табак. Но это другое удовольствие, и оно может заменить психологический аспект табакокурения. Поэтому попытаться стоит, просто не нужно обольщаться и думать, что это панацея.

Выбирайте качество

Нападки на вейпы зачастую качаются наиболее дешевых вариантов этого девайса. Действительно, есть более качественные и менее качественные изделия. Выбирая для себя устройство для парения, не стремитесь сильно сэкономить. Лучше взять качественный вейп, который будет приносить вам удовольствие и не навредит.

Купить хороший вейп можно, посоветовавшись с продавцом в магазине. Грамотный и опытный консультант учтет ваши пожелания. Для этого можно обратиться, к примеру, в smol.net.ua.

Какой тип вам подойдет

Существуют разные виды вейпов, и поначалу непросто определиться. Если вы – сигаретный курильщик, то ваш выбор – девайс, имеющий сигаретную тягу. Поначалу именно такой вариант позволит быстро побороть зависимость и начать наслаждаться процессом.

Потом можно пробовать разные интересные модификации, такие как атомайзеры, которые производят огромные паровые облака.

Как проходит переход

Неприятных ощущений, вызванных тем, что вы отказались от зависимости, избежать вполне возможно, не сможете. Некоторые аспекты "ломки" присутствовать могут, но вейп поможет сбросить психологическое напряжение, а также частично заменить физическую зависимость от табака.

Просто держитесь и продолжайте. Неделя или две – и все пройдет. Самоощущение наладится, вы будете получать удовольствие от вейпа, не думая с тоской о табаке.

Просто продолжайте и не сомневайтесь в себе. Вейпинг отличается от табакокурения тем, что это целое коммьюнити. Вы сможете найти множество историй людей, которые смогли бросить табак и наслаждаются жизнью с паром. Это похоже на некий закрытый клуб! И оказаться его частью – очень даже неплохая перспектива.