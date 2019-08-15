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Британия решила сохранить Интернет и запретила продавать русским подводные аппараты

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Кремлевские террористы могут додуматься использовать покупки не для использования их ради спасения своих моряков, а для перерезания подводных коммуникаций.

В четверг, 15 августа, департамент Великобритании по вопросам международной торговли объявил о тотальном запрете на поставки подводных аппаратов террористам.

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Как утверждают в ведомстве, табу распространяется не только на подводные корабли, но и на программное обеспечение, технологии и запчасти к ним.

Вполне может быть, что запрет на экспорт связан с инцидентом в Баренцевом море с атомной подлодкой "Лошарик", которую русские разрабатывали для диверсий.

Что именно делали сгоревшие на судне моряки, неизвестно, но занимались они тренировкой перед боевым выходом в Норвежское море. Задумывал ли Путин попытку перерезать стратегически важное кабло, не ясно.

Тем не менее, британцы, судя по всему, решили подстраховаться.

"Новые ограничения введены из-за того, что Россия развивает определенные функциональные возможности, в том числе способность отслеживать, получать доступ и нарушать работу подводных коммуникаций. Действия Москвы, по нашей оценке, представляют угрозу для национальной безопасности Великобритании, а новый контроль должен минимизировать риски", - подчеркнули в департаменте.

Запрет на продажу русским техники вступил в силу со среды, 14 августа.

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