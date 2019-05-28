Владимир Зеленский Тереза Мэй Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Брат уволенного главы КСУ начал строительство в комплексе отдыха ДУСи

13:20
Рулав Одд почти построил дом в Пуще-Водице - фото 1
Рулав Одд почти построил дом в Пуще-Водице

В Пуще-Водице, на территории, вверенной государственному управлению делами (в простонародье - ДУСя), началось тайное и незаконное возведение очередного имения. Более того, работы ведут на даче, которую арендует жена брата уволенного председателя Конституционного суда Станислава Шевчука Рулава Одда.

Заметили нелегальное строительство журналисты "Наших грошей з Денисом Бігусом", которые и указали администрации комплекса на нарушения, ведь элитные дачи, согласно закону, можно лишь брать в аренду.

Главу КСУ отправили в отставку

Видимо, не решившись в открытую вступить в конфликт с расследователями, чиновники решили отправить Одде требование снести незаконно построенный домик.

Брат уволенного главы КСУ начал строительство в комплексе отдыха ДУСи - фото 181711

Само собой, возводили его с ведома руководства ДУСи, ведь иначе и быть не могло.

Как утверждают журналисты, подобное нарушение - не редкость, поскольку многие арендаторы из числа власть имущих пытаются закрепиться на элитной территории. Так в "Пуще-Водице" появляются огромные дворцы, которые затем приватизируют.

Ярким примером того является имение бывшего главы Госуправления делами при Януковиче Андрея Кравца, который также арендовал дом, но в 2010-м году оформил его в личную собственность.

Брат уволенного главы КСУ начал строительство в комплексе отдыха ДУСи - фото 181710

Примечательно, что Рулава Одду, брата экс-главы Конституционного суда Сергея Шевчука, многие служители Фемиды называли едва ли не главным управляющим ведомства. Именно он катался в КСУ и разруливал, кого на какие должности поставить.

Дачу же, где ведут строительство, вплоть до декабря прошлого года арендовал сам Шевчук для семьи брата. А затем началась глобальная и незаконная стройка. Правда, в администрации "Пущи-Водицы" не просто заверили, что разрешений на возведение домов не давали, но и говорили, что вообще на территории комплекса никакого строительства никто не ведет.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина
Бигус.инфо
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский - гений маскировки - фото 1
Броник задом наперед и демаскировка: Хомчак и Зеленский подставились на передовой (ФОТО)
12:00
В ЦИК не уверены, что успеют к назначенной Зеленским дате - фото 1
В ЦИК говорят о срыве досрочных выборов в Раду
09:20
Курцу придется уйти из-за заигрываний с Путиным - фото 1
Австрийское правительство покарали за дружбу с Путиным
08:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...