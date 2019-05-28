Брат уволенного главы КСУ начал строительство в комплексе отдыха ДУСи

Рулав Одд почти построил дом в Пуще-Водице

В Пуще-Водице, на территории, вверенной государственному управлению делами (в простонародье - ДУСя), началось тайное и незаконное возведение очередного имения. Более того, работы ведут на даче, которую арендует жена брата уволенного председателя Конституционного суда Станислава Шевчука Рулава Одда.

Заметили нелегальное строительство журналисты "Наших грошей з Денисом Бігусом", которые и указали администрации комплекса на нарушения, ведь элитные дачи, согласно закону, можно лишь брать в аренду.

Видимо, не решившись в открытую вступить в конфликт с расследователями, чиновники решили отправить Одде требование снести незаконно построенный домик.

Само собой, возводили его с ведома руководства ДУСи, ведь иначе и быть не могло.

Как утверждают журналисты, подобное нарушение - не редкость, поскольку многие арендаторы из числа власть имущих пытаются закрепиться на элитной территории. Так в "Пуще-Водице" появляются огромные дворцы, которые затем приватизируют.

Ярким примером того является имение бывшего главы Госуправления делами при Януковиче Андрея Кравца, который также арендовал дом, но в 2010-м году оформил его в личную собственность.

Примечательно, что Рулава Одду, брата экс-главы Конституционного суда Сергея Шевчука, многие служители Фемиды называли едва ли не главным управляющим ведомства. Именно он катался в КСУ и разруливал, кого на какие должности поставить.

Дачу же, где ведут строительство, вплоть до декабря прошлого года арендовал сам Шевчук для семьи брата. А затем началась глобальная и незаконная стройка. Правда, в администрации "Пущи-Водицы" не просто заверили, что разрешений на возведение домов не давали, но и говорили, что вообще на территории комплекса никакого строительства никто не ведет.