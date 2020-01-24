Бородянский пояснил, как будут вешать уголовки на неугодных журналистов

Бородянский разъяснил схему уголовной ответственности для журналистов, но существует она не на бумаге

Министр культуры, недавно презентовавший закон, который позволит властям или приговорить к уголовной ответственности любого неудобного для них работника СМИ, или заставить его молчать, постарался объясниться.

В эфире программы "Политклуб с Виталием Портниковым" Бородянский заявил, что "уголовная ответственность для журналистов будет наступать только после трёх доказанных судом фактов распространения не соответствующей действительности данных".

- Уполномоченный может обратиться к распространителю, заявив, что статья несёт дезинформацию. Тот отвечает: "я не согласен". После этого уполномоченный идёт в суд и начинается процесс. Если в течение года подтверждены три таких случая, наступает уголовная ответственность, - подчеркнул министр. - Она не предусматривает заключение, а только общественно-полезные работы. Для того, чтобы суд вынес такой приговор, он обязан обратиться и получить заключение ЕСПЧ. Мы предусмотрели меры предосторожности, чтобы добросовестный человека нельзя было посадить. Нету вывода - нету приговора.

Как на самом деле будет действовать закон после его принятия Верховной Радой, понять пока сложно. Пункты о признании вины журналиста или блогера в Европейском суде в нем отсутствуют, а обвинять журналистов в совершении преступления власть имущие, де-факто, смогут даже в случае публикации неугодной для них информации.

Кроме того, документ предусматривает еще и ответственность за публикации постов для блогеров, что даст возможность сажать, к примеру, за пост ненависти к российским террористам.

Необходимость же принятия документа соратники действующего президента приводят весьма пространственные, мол, существуют "некие силы", которые намеренно искажают информацию. И эти неизвестные "не заинтересованы в том, чтобы Украина была отдельным субъектом как государство".Тем не менее, звучат инициативы "слуг народа" и членов Кабмина Гончарука весьма неадекватно. Поскольку введение уголовной ответственности для журналистов и блогеров - прямое уничтожение свободы слова.