Бородянский пояснил, как будут вешать уголовки на неугодных журналистов
Министр культуры, недавно презентовавший закон, который позволит властям или приговорить к уголовной ответственности любого неудобного для них работника СМИ, или заставить его молчать, постарался объясниться.
В эфире программы "Политклуб с Виталием Портниковым" Бородянский заявил, что "уголовная ответственность для журналистов будет наступать только после трёх доказанных судом фактов распространения не соответствующей действительности данных".
- Уполномоченный может обратиться к распространителю, заявив, что статья несёт дезинформацию. Тот отвечает: "я не согласен". После этого уполномоченный идёт в суд и начинается процесс. Если в течение года подтверждены три таких случая, наступает уголовная ответственность, - подчеркнул министр. - Она не предусматривает заключение, а только общественно-полезные работы. Для того, чтобы суд вынес такой приговор, он обязан обратиться и получить заключение ЕСПЧ. Мы предусмотрели меры предосторожности, чтобы добросовестный человека нельзя было посадить. Нету вывода - нету приговора.
Как на самом деле будет действовать закон после его принятия Верховной Радой, понять пока сложно. Пункты о признании вины журналиста или блогера в Европейском суде в нем отсутствуют, а обвинять журналистов в совершении преступления власть имущие, де-факто, смогут даже в случае публикации неугодной для них информации.
Кроме того, документ предусматривает еще и ответственность за публикации постов для блогеров, что даст возможность сажать, к примеру, за пост ненависти к российским террористам.
Необходимость же принятия документа соратники действующего президента приводят весьма пространственные, мол, существуют "некие силы", которые намеренно искажают информацию. И эти неизвестные "не заинтересованы в том, чтобы Украина была отдельным субъектом как государство".Тем не менее, звучат инициативы "слуг народа" и членов Кабмина Гончарука весьма неадекватно. Поскольку введение уголовной ответственности для журналистов и блогеров - прямое уничтожение свободы слова.