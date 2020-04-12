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Бориса Джонсона выписали из больницы - он превозмог коронавирус

19:00
Борис Джонсон - здоров - фото 1
Борис Джонсон - здоров / Пресс-служба премьера Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье, 12 апреля, был выписан из больницы.

Как сообщила пресс-служба британского правительства, Борис Джонсон в ближайшее время не будет возвращаться к работе. Он продолжит восстановление в своей загородной резиденции.

Борис Джонсон - биография британского премьера

У политика диагностировали коронавирус SARS-CoV-2 и 55-летний политик провел в больнице десять дней. Три дня он был в палате интенсивной терапии, сообщает BBC.

Политик поблагодарил врачей за спасение своей жизни и призвал всех граждан оставаться дома.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 781 127 человек. Зафиксировано 108 994 летальных исходов от инфекции, вылечились 405 243 человека.

В Великобритании зафиксированы 73 758 случая заражения коронавирусом и 8 958 смертей от его последствий.

 

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