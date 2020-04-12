Бориса Джонсона выписали из больницы - он превозмог коронавирус

Борис Джонсон - здоров / Пресс-служба премьера Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье, 12 апреля, был выписан из больницы.

Как сообщила пресс-служба британского правительства, Борис Джонсон в ближайшее время не будет возвращаться к работе. Он продолжит восстановление в своей загородной резиденции.

У политика диагностировали коронавирус SARS-CoV-2 и 55-летний политик провел в больнице десять дней. Три дня он был в палате интенсивной терапии, сообщает BBC.

Политик поблагодарил врачей за спасение своей жизни и призвал всех граждан оставаться дома.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5 — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 781 127 человек. Зафиксировано 108 994 летальных исходов от инфекции, вылечились 405 243 человека.

В Великобритании зафиксированы 73 758 случая заражения коронавирусом и 8 958 смертей от его последствий.