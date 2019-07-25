Борис Джонсон расставляет на ключевые должности ненавидящих русских политиков

Борис Джонсон назначил ключевых министров

Новый премьер-министр Великобритании, который собирается провести Brexit любым путем, судя по всему, не забывает о российской угрозе. По крайней мере, об этом говорят назначения, сделанные главой Кабмина.

Борис Джонсон в свой первый рабочий день на новой должности провел ряд кадровых перестановок в кабмине, посадив в кресла ключевых министерств асов в сферах экономики и безопасности.

Так, пост главы минфина занял экс-министр внутренних дел Саджид Джавид, МВД возглавила бывшая министр международного развития Прити Пател, а министерство обороны - экс-замеглавы МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес.

Впрочем, если эти назначения можно считать по большей части внутренними и касающимися только Великобритании, то указ о посадке Доминика Рааба в кресло министра иностранных дел королевства затронет и Украину в том числе.

Рааб, как и Джонсон, известен своей непримиримиой антироссийской позицией, а также одним из первых лоббистом "акта Магнитского". До начала своей политической карьеры новый глава МИДа работал в Гаагском трибунале. Так что никаких сомнений в том, что Рааб будет помогать Украине отправить туда российских террористов, нет.

Напомним, после отставки Терезы Мэй с поста из-за неспособности правительства договориться об условиях выхода Великобритании из состава Европейского союза, на выборах нового главы Кабмина победил ставший главой Консервативной партии Борис Джонсон.