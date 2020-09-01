Боль в шее: безобидное перенапряжение или серьезный симптом

Так, боль в шейном отделе позвоночника — это прямой сигнал мозга обратить внимание на проблемную зону. Врачи Института вертебрологии и реабилитации, принимая пациентов в Киеве, Львове, Ивано-Франковске, все чаще сталкиваются с жалобами на боли в шее.

И неудивительно: статичная работа за компьютером, малоподвижный образ жизни, нервное напряжение сковывают самый гибкий отдел позвоночника, фиксируя его в противоестественном положении, и вызывают как минимум дискомфорт.

Специалисты клиник ИВР призывают не терпеть болевые синдромы, особенно их острые проявления при поворотах и наклонах головы, не заниматься самолечением, а пройти диагностику и получить помощь профессионалов. Сделать это можно по ссылке https://ivr.ua/boli-v-shee.

Чем опасна боль в шее

Игнорировать заболевания шейного отдела опасно. Если болит шея — это всегда нарушение крово- и лимфотока, отсюда:

головные боли, головокружения;

бессонница;

нарушения зрения и слуха;

быстрая утомляемость.

Поскольку проблемы с позвоночником могут привести к дисфункциям спинного и головного мозга, игнорировать симптомы болезни и затягивать с их лечением крайне опасно.

Почему шея болит

Дискомфорт в шейном отделе — следствие серьезных нарушений, среди их причин:

воспаление суставных капсул: при смещениях дисков, грыжах, протрузиях, травмах, остеохондрозе;

мышечные спазмы (миофасциальный синдром, ноющая тянущая боль, наличие болевых точек — триггеров): при неправильной осанке, длительной неестественной фиксации данного отдела позвоночника;

защемление нервов (острая, пронзительная боль, онемение рук): при радикулите, воспалительных и инфекционных заболеваниях локальных нервов и нервной системы в целом.

Лечение боли в шее

Пациенты обращаются к специалистам чаще всего тогда, когда дискомфорт терпеть невозможно, и замаскировать его при помощи обезболивающих средств уже не получается. В таких случаях терапия начинается со «скорой помощи» — необходимо убрать болевой синдром, чаще это делают инъекционным путем. Далее в зависимости от диагноза подбираются наиболее эффективные методы лечения.

Мышечные зажимы и спазмы снимаются массажем. В случае обратимых структурных нарушений мануальные терапевты проводят коррекцию позвоночника, устраняя первопричину болезни. Для закрепления результата пациенты обязательно проходят этап реабилитации, который включает в себя лечебную физкультуру и кинезиотерапию — лечение движением.