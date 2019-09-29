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Бои без правил: в центре Днепра устроили жесточайшее побоище (ВИДЕО 18+)

11:00
Драка в Днепре закончилась жестью - фото 1
Драка в Днепре закончилась жестью

В ночь на воскресенье, 29 сентября, в самом сердце областного центра двое неизвестных решили выяснить отношение с помощью кулаков. Разнимать их кроме девушек никто не кинулся, а копов рядом не оказалось.

Около сотни людей стали свидетелями того, как двое парней колотят друг друга.

В кафе под Днепром неизвестные размяли лицо прокурору

И даже когда стало ясно, кто победит в драке, прохожие и наблюдающие за разборками предпочли стоять в стороне, но не вмешиваться в жестокое избиение.

Старались разнять молодых людей только девушки. Мужчины же лишь оттаскивали представительниц прекрасной половины человечества от дерущихся.

Копов, которых в центре города должно быть по пять человек на квадратный метр, в момент ЧП не было. Впрочем, конечно, они могли просто наблюдать за происходящим со стороны, а вмешаться уже после того, как драка закончится.

Судя по видео стычки, закончилась она потерей сознания одного из участников. При этом, даже когда парень свалился от тяжелых ударов на асфальт, оппонент добивал его кулаками, а люди продолжали снимать инцидент на мобильные.

Что случилось с пострадавшим, неизвестно, хотя как минимум сотрясение он наверняка получил.

Не ясно и то, задержали ли агрессора в итоге полицейские.

Смотрите видео жестокой драки в Днепре онлайн (18+):

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драка Днепр полиция избиение Новости Украина
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