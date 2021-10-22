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Блаженна Надюша Савченко намагалася потрапити в Україну з підробним сертифікатом

11:19
Савченко вчинила чергову дурню - фото 1
Савченко вчинила чергову дурню / фейсбук Надюші

В Україні зненацька оголосили війну підробним Ковід-сертифікатам й у нетрі почала потрапляти "велика риба". Жертвою цієї війни стала колишня нардепка і героїня Надія Савченко.

Її разом з сестричкою на днях затримали у аеропорті "Бориспіль" при спробі в'їзду до України.

Рапортує про інцидент Нацполіція. Копи делікатно не називають імен, але виклали фейкові сертифікати з замазаними іменами, але відкритимі датами народження - вони повністю збігаються з двома блаженними - Вірою та Надюшею Савченко.

Блаженна Надюша Савченко намагалася потрапити в Україну з підробним сертифікатом - фото 209489

Вєра і Надєжда

Блаженна Надюша Савченко намагалася потрапити в Україну з підробним сертифікатом - фото 209490

Подаємо уривок з повідомлення поліції:

Поліція притягує до відповідальності колишню нардепку за використання підробленого COVID-сертифіката

Жінка разом із сестрою в аеропорту намагалися використати підроблені сертифікати про вакцинацію, щоб потрапити в Україну. Підроблені документи вилучені, триває слідство.

Днями в аеропорту «Бориспіль» під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у двох жінок сертифікати вакцинації проти COVID-19 із явними ознаками підробки.

Встановлено, що одна із фігуранток є колишньою народною депутаткою. Інформацію про правопорушення передали до поліції.

За фактом використання підроблених документів було розпочате кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Розслідування проводять дізнавачі поліції Київщини. Вилучені документи направлені на проведення необхідних експертиз. Найближчим часом буде прийняте рішення про оголошення підозри фігуранткам.

Нагадаємо, що Надя Савченко проходила підозрюваною у справі про теракт у Верховній Раді, але якось уникла кари й нині спокійно їздить по світу та викладає дурні пости у соцмережах.

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